Marcello Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Ida Platano, Marika

Marcello è uno dei cavalieri del parterre maschile del programma tv, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Classe 1974, Marcello, che di cognome fa Messina, ha mostrato sin da subito un animo sensibile, attirando l’attenzione di diverse donne all’interno del programma. La sua attenzione però si è focalizzata inizialmente su Ida Platano, volto storico del trono over di Uomini e Donne, per la sua storia, fatta di alti bassi, con Riccardo Guarnieri. Tra i due la storia è ufficialmente terminata e Ida ha scelto di mettersi nuovamente in gioco. Ha frequentato Marcello per alcune settimane ma tra i due sembra non essere scoccata la scintilla. Ida sottolinea come, secondo il suo parere, nella vita di Marcello aleggi ancora la figura della sua ex, per il quale Marcello, molto probabilmente, proverebbe ancora qualcosa. Marcello smentisce, ovviamente, qualsiasi legame con la sua ex. Marcello, nella vita di tutti i giorni è un agente immobiliare di Torino.

Marcello Uomini e Donne – dettagli sintesi

Nome: Marcello

Cognome: Messina

Anno di nascita: 1974

Età: 47 anni

Luogo di nascita: Torino

Professione: Agente immobiliare

Profilo Instagram ufficiale: @marcellomessina1974

Marcello Uomini e Donne vita privata, età, lavoro

Marcello Messina, noto per essere uno dei volti di punta di questa edizione di Uomini e Donne, è nato a Torino nel 1974. Non essendo un personaggio televisivo, non sappiamo molto sulla sua vita privata. Sappiamo che lavora da più di 10 anni nel settore immobiliare. Marcello si dichiara single, e la sua ultima relazione è terminata un anno fa. Attualmente, Marcello è uno dei cavalieri del parterre maschile di Uomini e Donne 2021-2022.

Marcello Uomini e Donne

Terminata questa frequentazione, Marcello inizia una conoscenza con Marika Geraci, che ha da poco terminato la frequentazione con Armando Incarnato, ma anche tra loro sembrano non funzionare.

Ida Platano

Ida Platano, è una giovane donna di 39 anni, diventata popolare grazie alla sua partecipazione al programma tv, Uomini e Donne, trono over. Ida è in cerca dell’amore e, inizialmente sembra averlo trovato con Riccardo Guarnieri. I due, decidono di abbandonare il famoso dating show, condotto da Maria De Filippi, insieme, pronti a vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Ma, una volta lasciato lo studio, le incomprensioni emerse in studio si amplificano nella vita quotidiana e i due terminano la loro storia, non con poche difficoltà. La coppia, molto seguita all’interno del programma, aveva anche partecipato al reality Temptation island, dove non avevano nascosto i loro alti e bassi. Ida, è mamma di Samuele, un bambino di 9 anni che è tutta la sua vita. Ida ha scelto di crescerlo da sola, dopo che il padre del bambino ha scelto di non fare parte della loro vita. La fine della storia d’amore tra Ida e Riccardo, lascia un grande amaro in Ida, tanto che ha confessato di esser stata in cura da uno psicologo. Ora, la bella dama, sembra aver ritrovato la serenità ed è di nuovo scesa in studio per cercare nuovamente l’uomo della sua vita.