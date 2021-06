Marco Fantini: chi è, carriera, Beatrice Valli, figli, matrimonio

Marco Fantini, è stato uno dei protagonisti più amati del programmi tv Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Carattere riservato e sempre educato, Marco è stato prima un corteggiatore di Anna Munafò, che però scelse l’altro corteggiatore Emanuele, e poi venne richiamato per diventare tronista. Durante l’esperienza in tv ha conosciuto e scelto la sua corteggiatrice Beatrice Valli. La coppia, da quel momento non si è più lasciata. Sono andati subito a convivere, insieme al figlio che Beatrice ha avto dal suo ex compagno, il piccolo Alessandro che all’epoca aveva due anni, diventando così subito una famiglia. Da li a poco si sono allargati, ora Marco e Beatrice sono genitori anche di Bianca e Azzurra.

Chi è Marco Fantini

Nome: Marco

Cognome: Fantini

Età: 29 anni

Professione: Modello e influencer

Segno Zodiacale: Bilancia

Data di nascita: 29 Settembre 1991

Luogo di nascita: Coreggio (Emilia Romagna)

Partner: Beatrice Valli (2014 a oggi)

Figli: Bianca Fantini, Azzurra Fantini

Profilo Instagram Ufficiale: @marcofantini_mf

Biografia

Marco Fantini è nato a Coreggio il 29 settembre nel 1991. Marco è cresciuto a Carpi, anche se non ama parlare della sua infanzia. Come dichiarato all’interno del dating show di Maria De Filippi, da piccolo non aveva molti amici ed è stato vittima di bullismo. Nel 2014, Marco partecipa a Uomini e Donne, dove conosce e sceglie la sua corteggiatrice, Beatrice Valli, già mamma di un bambino di due anni di nome Alessandro, avuto dall’ex compagno, il calciatore Nicolas Bovi. Marco attualmente vive a Milano dove svolge il suo lavoro di modello e influencer. Appassionato di sport, pratica il basket.

Carriera

Marco Fantini è un modello e influencer italiano, che ha raggiunto l’apice della sua popolarità grazie al programma tv Uomini e Donne. Nel corso della sua adolescenza, Marco ha svolto diversi lavori, tra cui il barista e cameriere. Nella sua carriera come modello, ha vinto anche alcuni titoli, come Mister Modena ed è arrivato sesto al concorso per Mister Universo.

Marco Fantini Instagram

Dopo il successo ottenuto con Uomini e Donne, macro ha aumentato di molto i suoi follower, tanto da arrivare a oltre 1 milione e mezzo, diventando uno degli influencer italiani più seguiti.

Marco Fantini e Beatrice Valli

Marco e Beatrice si sono conosciuti nel 2014, nello studio di Uomini e Donne. Marco era il tronista e Beatrice la sua corteggiatrice. I due, dopo essersi scelti, non si sono mai lasciati. Beatrice è già mamma di Alessandro, che vediamo spesso in foto con Marco, con cui ha un ottimo rapporto. Nel 2017 nasce la loro prima figlia, Bianca, e il 13 maggio 2020 la loro seconda figlia, Azzurra. I due si sarebbero dovuti sposare sempre nel 2020, Marco fece una romantica proposta di matrimonio alla sua amata durante un viaggio a Parigi, proprio sotto la Torre Eiffel. Ma la cerimonia è stata poi rimandata a causa del Covid-19.