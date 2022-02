Spesso dietro grandi artisti o programmi televisivi ci sono nomi che al grande pubblico sono quasi sconosciuti. Nomi che dietro le quinte hanno lavorato e lavorano tuttora, nonostante gli acciacchi e l’età, per creare opere d’arte destinate a rimanere negli annali del mondo dello spettacolo. È il caso di Marco Giusti: un nome, una garanzia. Prima come critico cinematografico e autore televisivo, poi come saggista e protagonista in varie rubriche giornalistiche e televisive. La sua è una carriera lunghissima e ricca di successi nella quale non ha mai mollato o quantomeno dimostrato di mollare, anche quando si sono palesate situazioni complesse e per questo delicate.

Marco Giusti: chi è?

Parlare di Marco Giusti non è semplice, in quanto rappresenta veramente un simbolo della televisione italiana, così ricca di storie e di personaggi da diventare un romanzo. Marco nasce a Grosseto la Vigilia di Natale del 1953 ma con la famiglia si trasferisce nella città in cui muoverà i suoi primi passi autoriali, Genova. Qui, come capita spesso ai grandi, quasi per caso si avvicina dapprima al mondo della critica cinematografica, cosa che in Italia è sempre stata un vanto internazionale, e poi a quello della televisione.

Insomma, è l’arte la sua vita. Sin dall’inizio la passione lo smuoverà tanto da portagli fortuna incontrando le persone giuste al momento giusto, tra cui diversi autori Rai che hanno visto in quel giovane il fuoco dentro. Nell’1985 entra in Rai e organizza un programma destinato a fare la storia Blob: una rassegna creativa, mai vista in Italia di altri programmi televisivi o film. Segmenti miscelati alla perfezione che hanno creato uno dei programmi più longevi di Rai 3 e della Rai tutta. Da qui Giusti ha ideato altri programmi di successo come Stracult, Fuori Orario e Cocktail d’Amore. Negli ultimi tempi si ricorda il programma di Canale 5 Avanti Un Altro, condotto da Paolo Bonolis.

Il rapporto con Ernico Ghezzi

Tornando a Blob, una pietra angolare della tv italiana, va ricordata la sua collaborazione con Ernico Ghezzi con il quale Giusti ha poi interrotto tutti i rapporti. Con lui ha ideato il programma di Rai 3 ma anche formulato una serie di iniziative diventando negli anni un esempio per tutti. Giusti, nonostante i rapporti come detto si siano deteriorati, lo considera come uno dei suoi più importanti mentori.

Marco Giusti: moglie, figli, recensioni, libri

Marco Giusti è sposato con Alessandra Mammì, la figlia del ministro delle telecomunicazioni noto per la Legge che regolamentò nel 1990 la televisione italiana. Anch’ella, alla pari di Giusti, ha coltivato negli anni la passione per la cinematografia ed è molto probabile che proprio questa gli abbia legati sentimentalmente. Marco con Alessandra ha una figli che l’ha reso nonno nel 2019.

Alcune libri di Giusti: