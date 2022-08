Margherita Vicario chi è? Sherwood, fidanzato, fiction

Un’artista poliedrica, amata dal grande pubblico, che la conosce sia per le sue performance come attrice di popolarissime fiction televisive e film, sia per la sua carriera musicale iniziata a teatro e proseguita poi con singoli ed EP. Una passione per il mondo dello spettacolo, quella della 34enne Margherita Vicario, originaria di Roma, nata il 13 febbraio 1988, segno zodiacale Acquario, coltivata fin da piccola. Cinema e tv, infatti, sono mestieri di famiglia, così come recitazione e canto fanno da sempre parte della vita di Margherita.

Margherita Vicario bio

La carriera di Margherita nel mondo dello spettacolo comincia presto. A 19 anni, è nel cast della fortunatissima serie televisiva I Cesaroni, uno dei successi storici di Canale 5. Rimarrà nella fiction fino al 2014, interpretando Nina Scaramozzino, figlia illegittima di Giulio e Sofia.

Per la televisione parteciperà poi a vari episodi di fiction come RIS: delitti imperfetti 2; Un passo dal cielo 2, I Borgia 2 e poi ancora Sfida al cielo – La Narcotici, Amore pensaci tu; Nero a metà (2018); Non ho niente da perdere.

Nonostante stesse già lavorando. Margherita ha deciso comunque di completare una preparazione accademica, presso l’Accademia Europea d’Arte Drammatica; qui si è diplomata nel 2019. La sua carriera sul grande schermo l’ha portata a lavorare con grandissimi registi, da Fausto Brizzi allo straordinario Woody Allen, che nel 2012 l’ha diretta in “From Rome to Love”. La recitazione però le sta stretta, così inizia a studiare canto col soprano Silvia Gavarotti, entrando a far parte del gruppo Marcello e il Mio Amico Tommaso come corista e percussionista. La passione per la musica è forte quanto quella per il cinema: ha cantato anche alcuni brani per colonne sonore di serie tv e film.

Non si è fatta mancare il teatro: a Roma ha portato in scena lo spettacolo Lem Lem – Liberi Esperimenti Musicali. Il debutto nella musica leggera arriva nel 2014 col primo EP dal titolo “Esercizi Preparatori”, seguito poco dopo dal primo album “Minimal Musical”. Nel 2015, insieme alla sua band, ha partecipato su Rai3 al programma televisivo “Cyrano L’amore fa miracoli”. Del 2019 sono i singoli “Abaué (Morte di un Trap Boy)”, “Mandela” e “Romeo”. Nel 2021 arrivano Bingo, La Meglio Gioventù, Orango Tango. Ha partecipato al festival musicale Sherwood di Padova, riscuotendo un ottimo successo.

Ovviamente, Margherita è presente sui social; in particolare ha un buon successo il suo profilo Instagram, che all momento conta più di 160mila follower.

Amore e famiglia

Cinema e tv sono di famiglia in casa di Margherita: l’attrice e cantante è la figlia del regista Francesco Vicario, nonché nipote dell’attore e regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà. Anche in amore non si discosta dalle luci dei riflettori.

Dal 2011 al 2016 è stata legata sentimentalmente all’attore Pietro Sermonti: una storia lunga che però non è andata a buon fine. Dal 2020, invece, l’artista romana ha postato diverse foto sui suoi profili social in compagnia di un altro artista del cinema: Francesco Coppola, regista e suo attuale partner. Tante le foto che ritraggono la coppia. Margherita e Marco sembrano davvero felici ed innamorati, ma per il momento hanno deciso di non avere figli.