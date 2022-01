Maria Chiara Giannetta chi è? Fidanzato, Instagram, Miss Italia, Sorella

Maria Chiara Giannetta Vita Privata

Originaria di Foggia, Maria Chiara è nata il 20 maggio 1992, e già ad 11 anni muove i suoi primi passi nel mondo del cinema e della televisione.

Consegue una laurea in lettere e filosofia all’Università degli Studi di Foggia, mentre studia recitazione al Teatro dei Limoni di Foggia, ma dopo il titolo si trasferisce a Roma e qui si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Per un po’ fa la gavetta sui palchi di tutta la penisola– l’abbiamo vista in produzioni teatrali quali Chicago, Girotondo, Il gatto con gli stivali, I racconti di Silente, Gretel – fino a quando finalmente nel 2014, debutta in tv: il suo è un piccolo ruolo, ma eccola recitare un piccolo cameo nella serie Don Matteo 9° stagione, dove vi farà ritorno due anni dopo; poi nel 2016 in Baciato dal sole: non passa in osservata nemmeno quando fa capolino nel secondo episodio della prima stagione della serie l’Allieva.

La prima volta al cinema invece risale al 2016 con La ragazza del mondo di Marco Danieli dove le viene chiesto di impersonare Loretta.

Maria Chiara Giannetta è anche in Un passo dal cielo (quarta stagione), Che Dio ci Aiuti (quarta e quinta stagione).

Sarà il 2018 il suo anno, quando torna in Don Matteo ma ora fa il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri.

Ritorna al cinema con le pellicole Ricordi? di Valerio Mieli e Tafanos di Riccardo Paoletti.

Nel 2019 recita in Mollami di Matteo Gentiloni e Bentornato Presidente di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.