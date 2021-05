Maria Consiglio Visco Marigliano: chi è, biografia, età, amore

Maria Consiglio Visco Marigliano è una duchessa di Napoli diventata famosa per aver partecipato al programma tv Real Housewives Napoli, il programma sulle casalinghe facoltose napoletane. Il programma è andato in onda su DPlay e racconta le storie di amicizia, amore e rivalità di un gruppo di eccentriche ed esuberanti lady nostrane.

Chi è Maria Consiglio Visco Marigliano

Nonostante Maria Consiglio sia un personaggio pubblico non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Per sua scelta non si hanno notizie sulla sua data di nascita, quindi non sappiamo precisamente la sua età. Laureata in Scienze Politiche e in Scienze Turistiche, Maria Consiglio è anche una giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica. Maria di origini nobili, ha raccontato di avere il sangue blu e di come trascorre la sua vita tra circoli privati e feste blindate. Le sue origini nobili, discendono dalla madre baronessa e dal padre duca e rinomato medico. Quest’ultimo purtroppo è venuto mancare. L’eccentrica Maria Consiglio porta il nome della nonna, anch’essa duchessa. Non è sposata né fidanzata, ma è innamorata di Chanty, la sua cagnolina a cui è molto legata.

Carriera

La duchessa di Napoli è diventata famosa nel 2019 quando prese parte alla trasmissione televisiva Real Housewives Napoli, dove mise in mostra il suo carattere frizzante. Appassionata di moda, proprio durante la sua partecipazione al programma tv, racconto di possedere oltre 1400 paia di scarpe e tantissime borse, ovviamente di marchi famosi. Maria, dopo essersi fatta conoscere per il suo carattere auto ironico e sempre sorridente, non ha abbandonato il piccolo schermo, diventando ospite fisso di “Forum“, dove la duchessa fa l’opinionista raccontando anche aneddoti della sua vita privata.

Maria Consiglio lutto

La duchessa ha confidato di aver vissuto due eventi molto tristi nella sua vita, che l’hanno segnata molto. Il primo è legato a un amore finito quando si stava avvicinando il momento delle nozze e l’altro, purtroppo, riguarda una gravidanza non andata a buon fine.

Instagram

La duchessa Maria Consiglio ha un profilo instagram pubblico, con oltre 10 mila follower. Molto seguita, il suo profilo è cresciuto molto dopo la sua partecipazione al programma tv su DPlay. La duchessa ama condividere scatti insieme ai suoi amici e immortalare i luoghi visitati. Non mancano, inoltre, selfie con filtri divertenti. Per chi volesse seguirla, il suo account instagram ufficiale è @mariaconsiglioviscomarigliano.