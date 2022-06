Maria Laura De Vitis, Isola dei famosi, chi è? Prima e dopo, ingrassata, seno rifatto, nuovo fidanzato

Chi è Maria Laura De Vitis

Maria Laura De Vitis è una modella di 24 anni balzato agli onori della cronaca per essere stata l’ex fiamma di Paolo Brosio di 42 anni più grandi di lei.

A partire dal febbraio del 2022 pare che la modella frequenti un ex cavaliere del parterre di Uomini e Donne. L’uomo è noto per le sue vicende amorose con Gemma Galgani: Giorgio Manetti.

Sempre nel 2022 la modella prende parte all’Isola dei famosi, programma serale condotto da Ilary Blasi e vince la Pupa e il Secchione Show edizione 2022, condotto da Barbara D’Urso.

Maria Laura De Vitis è nata nel 1998 in emilia-romagna, Per la precisione a Reggio Emilia. Ha frequentato il liceo nella sua città di origine e si è poi laureata in Scienze della Comunicazione nel 2020, passando un periodo di tempo in Erasmus a Valencia.

È molto attiva su Instagram e conta più di 300 mila Followers, grazie anche alla sua vittoria alla pupa e secchione.

Carriera

Ha iniziato a calcare le passerelle fin da piccola e partecipato a molti concorsi di bellezza, tanto è vero che, nel 2017, è stata eletta a Piacenza Miss Rocchetta Emilia. Nel 2019 è stata proclamata Miss Universo Emilia Romagna, grazie a quest’ultima vincita entrata di diritto ad essere una delle rappresentanti di Miss Italia mondo.

Ha avuto anche qualche piccola esperienza televisiva partecipando a programmi quali: Ciao Darwin, Appuntamento a prima vista, fino alla Pupa e il Secchione e all’Isola dei famosi in Honduras.

Maria Laura De Vitis Diventa parte del cast del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi il 6 maggio insieme a Fabrizia Santarelli e Mercedes Henger.

La sua partecipazione all’Isola è stata travolta dallo scandalo, come raccontato dal rapper Lorenzo Orsini. Quest’ ultimo, la cronaca vuole essere, il figlio illegittimo di Emanuele Filiberto di Savoia.

Il ragazzo ha sottolineato alla stampa come la De Vitis avrebbe partecipato, subito dopo la Vittoria della Pupa e il Secchione, all’Isola dei famosi, dichiarando di essere single ed interessata ad Alessandro Iannoni.

Orsini ha però dichiarato con fermezza che in realtà, la De Vitis, non era affatto single ma fidanzata con lui.

Che sia l’un o l’altro, la ragazza dallo scorso febbraio, pare abbia una relazione con Giorgio Manetti: i due non hanno mai confermato, ma pure smentito.

Le polemiche sul suo aspetto fisico

Oltre allo scandalo della presunta relazione con Orsini, Maria Laura De Vitis, ha dovuto fare i conti anche con i suoi haters. Subito dopo la vittoria della Pupa e secchione è stata travolta dalle critiche rivolte al suo aspetto fisico, rimanendo vittima di body shaming.

La ragazza è stata accusata di essere ingrassata, di essersi gonfiata e rifatta il seno, nonostante in passato fosse sempre risultata magrissima e in forma.

La sua risposta è arrivata puntuale attraverso Tik Tok dove ha mostrato una serie di fotografie che la ritraevano magrissima. La donna ha sottolineato come le ragazze non dovrebbero mai vergognarsi del proprio fisico. Ha ribadito anche che mai nessuno dovrebbe permettersi di giudicare l’aspetto altrui, perché ognuno è bello a modo suo.

