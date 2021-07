Mariasole Battiti Live: chi è, cognome, età, carriera, fidanzato

Mariasole è la giovanissima conduttrice, 18 anni appena compiuti, che ha affiancato Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live, evento musicale estivo organizzato dal Gruppo Norba, e trasmesso in TV in differita su Mediaset. Un volto pulito che non è nuovo sul piccolo schermo. Il suo cognome è Pollio e la sua infanzia è sempre stata accompagnata da corsi e studi di recitazione. Il suo esordio verso il grande pubblico avviene su YouTube, dove sul suo canale pubblica periodicamente video dove racconta le vicende quotidiane che affliggono le teenager di oggi. Approda anche nel ruolo di attrice, prima nella serie “Don Matteo” e poi ottiene una parte nel film di Pieraccioni, “Se son rose”. Autrice del libro, Oltre, Mariasole è considerata tra i più giovani talenti della televisione italiana. Mariasole, molto seguita sui social, grazie alla sua popolarità, compare spesso in compagnia del cantante Federico Rossi, ex componente del duo Benjy e Fede ed ex della showgirl Paola Di Benedetto.

Mariasole Pollio Battiti Live – Scheda

Nome: Mariasole

Cognome: Pollio

Data di nascita: 18 luglio 2003

Età: 18 anni

Segno zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Napoli

Professione: YouTuber, attrice e conduttrice

Profilo instagram ufficiale: @mariasole_pollio

Mariasole Pollio chi è, biografia, vita privata

Mariasole Pollio è nata a Napoli il 18 luglio del 1993, dunque ha da poco compiuto 18 anni. Appassionata di recitazione sin da piccola è sempre stata supportata dai suoi genitori, che già all’età di tre anni la iscrissero a un corso di recitazione. Da li, continua a seguire il suo sogno e a frequentare corsi che le permettano di migliorare e di formarsi, così da poter intraprendere una carriera futura. Non sappiamo molto sulla vita privata di Mariasole se non che ha un fratello di nome Christian che l’ha aiutata a caricare i suoi primi video sul canale YouTube, senza sapere che sarebbe stato l’inizio della sua carriera.

Mariasole Pollio che lavora fa

Mariasole inizia da giovanissima a frequentare corsi di recitazione. Il suo vero esordio, però, ha inizio sul web, tramite il proprio canale YouTube dove inizia per gioco a pubblicare alcuni suoi video dove racconta la giornata tipo di un’adolescente. Inizialmente lo fa per gioco, ma poi, i suoi video diventeranno virali e le permetteranno di conquistare una gran fetta di pubblico. Ancora minorenne viene presa per recitare nella fiction “Don Matteo“, dove interpreta la piccola Sofia. La sua carriera come attrice prosegue e, nel 2018, entra nel cast del film “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni. Mariasole non si ferma e si cimenta anche come scrittrice, dove racconta la sua vita e i sacrifici fatti per raggiungere i suoi traguardi, nelle pagine del libro “Oltre”. Attualmente, Mariasole Pollio la ritroviamo in veste di conduttrice nel programma musicale “Battiti Live“, trasmesso in TV in differita su Mediaset, insieme a Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Mariasole Pollio instagram

Mariasole Pollio, grazie alla sua brillante carriera, nonostante la sua giovane età, è molto seguita sui social. Sul suo profilo con circa 1,5 milioni di follower condivide scatti e selfie per comunicare con i suoi fan.

Mariasole Pollio fidanzato

Nulla di ufficiale, ma ultimamente la Pollio compare spesso in compagnia del cantante Federico Rossi.