Marica Pellegrinelli, ex di Eros confessa: “Ho avuto un tumore, ecco come l’ho scoperto”

Marica Pellegrinelli ha condiviso ai suoi fan come si è resa conto che qualcosa non andava e ha scoperto di essere affetta da una grave patologia (probabilmente un tumore) alle ovaie. La donna di 35 anni, ex moglie di Eros Ramazzotti (con il quale ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ha rivelato il mese scorso di essere stata sottoposta a un intervento all’ovaio destro durante l’estate dell’anno precedente.

Marica Pellegrinelli: “Così mi sono accorta che qualcosa non andava”

Pur senza mai menzionare apertamente la malattia che l’ha colpita, tutto fa pensare che si sia trattato di un tumore. Ora, attraverso i social, le è stato chiesto di raccontare come abbia realizzato che c’era qualcosa che non andava nel suo corpo. Un utente le ha domandato su Instagram: “Saresti disposta a spiegarci come hai scoperto il problema alle ovaie? Sarebbe utile per la prevenzione“. Marica ha risposto: “La differenza tra prevenzione e allarmismo è sottile. Ogni corpo intraprende un viaggio unico“.

Successivamente, però, ha dichiarato: “Principalmente ho sperimentato dolori intensissimi alle spalle, tali da impedirmi di dormire e di portare una borsa. Negli ultimi due mesi, ho avvertito questi dolori persino durante i rapporti, come se il mio corpo stesse aspettando un bambino da otto mesi da ben due mesi“.

“Quindi, ho iniziato a provare nausea, gonfiore ormonale e un ciclo abbondante (due mestruazioni nello stesso mese, per intenderci)“, ha proseguito.

“Sono grata alla vita”

Il cammino verso l’accettazione e il superamento della malattia è lungo e talvolta non semplice da affrontare, ma per Pellegrinelli il mese di luglio rappresenta un nuovo inizio: “Questo per esprimere gratitudine per la vita e per le cose leggere ma concrete che la riempiono di colori. Chissà se avrò il coraggio di condividere queste parole. Oggi sono finalmente stata su un set fotografico e ho sentito il mio corpo rispondere. Da qualche mese, vedo un ritorno alla normalità – ma non fraintendetemi: sono felice e fortunata, e voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno, ma traboccante. Felice 11 luglio“.

Il nuovo amore per William Kouam Djoko

La modella non ama condividere molto della sua vita privata. Questo è stato evidente durante la sua relazione con Eros Ramazzotti, con il quale si è sposata il 6 giugno 2014 (dalla loro unione sono nati due figli: Raffaella e Gabrio Tullio. I due si sono separati nel luglio del 2019). Quando i tabloid desideravano saperne di più sulla loro unione, lei ha costantemente preservato la sua riservatezza. Sta adottando lo stesso atteggiamento anche ora nella relazione con il suo nuovo compagno William Kouam Djoko.