Mario Draghi, commenti positivi al discorso programmatico

Mario Draghi parla in senato. Salvini ha commentato il suo discorso come di un “ottimo punto di partenza, nel nome dell’efficienza, della trasparenza e del cambiamento”. Per Italia Viva, Draghi ha dato una visione di medio termine che sicuramente è degna di apprezzamento. Fratelli D’Itala garantisce lealtà al governo, ma conferma il suo no al nuovo esecutivo. Dello stesso tenore Alessandro Di Battista che sottolinea come alcune scelte passate di Draghi abbiano ampliato il divario tra classi più abbienti e classi disagiate.

Mario Draghi, le future scelte

Nell’attesa che le scelte future del premier incaricato invertano la tendenza, Di Battista conferma il no al governo ed il distacco dal Movimento 5 Stelle. Secondo Zingaretti del PD l’Italia invece, “con Draghi è in buone mani”. Il suo partito farà la sua parte in questa nuova avventura di governo. Zingaretti reputa eccellente il discorso tenuto oggi. Da Forza Italia, pareri altamente positivi. Renato Brunetta e Michela Brambilla plaudono l’essenzialità e l’efficacia del discorso programmatico e l’orientamento ambientalista che si vuole imprimere al nuovo governo.