Martina Grado corteggiatrice Uomini e Donne: chi è, biografia, carriera

Martina Grado è una delle corteggiatrici di Giacomo Czerny, insieme a Camilla Ronca. Un look sbarazzino che non passa inosservato, Martina, infatti, ha diversi piercing e tatuaggi ben visibili. Fisico perfetto, ama gli animali, ha un cane che adora e che è stato anche protagonista di un’esterna insieme a Giacomo. Appassionata di danza, nonostante la sua giovane età è già una ballerina, coreografa e insegnante di danza.

Chi è Martina Grado

Nome: Martina

Cognome: Grado

Data di nascita: 20 novembre 1995

Età: 25 Anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Ballerina, coreografa e insegnante di danza

Luogo di nascita: Bergamo

Profilo Instagram ufficiale: @martinagradoo

Biografia

Martina è una ragazza solare e brillante. Nasce a Bergamo, il 20 novembre del 1995. Nonostante il suo carattere sempre allegro e sorridente, ha confessato di aver vissuto un’infanzia difficile che l’ha costretta a crescere molto in fretta. Su di lei, non si hanno molte informazioni private. Ama gli animali e il movimento, come dimostra il suo fisico, scultoreo e curato, con tatuaggi e piercing ben visibili e che si sposano perfettamente con il suo corpo. Sin da piccola ama la danza, una passione che, grazie alla sua determinazione, riuscirà a trasformare in un lavoro. Attualmente, infatti, Martina è una ballerina, coreografa e insegnante di danza. Ama molto gli animali, ha, infatti, un cane spesso presente sul suo profilo instagram e che recentemente è anche apparso in un’esterna tra Martina e Giacomo a Uomini e Donne. Sicuramente, avrà portato fortuna, visto che il tronista ha definito quell’incontro come il più bello di tutti. Nel 2021 Martina inizia il suo percorso a Uomini e Donne, corteggiando il tronista Giacomo Cnzerny.

Carriera e Lavoro

Come già detto, Martina attualmente è una ballerina, coreografa e insegnante di danza. Una passione che coltiva sin da piccola e che riesce a trasmettere anche attraverso i social. Una ragazza che si è sempre data da fare ed è riuscita a coniugare passione e lavoro. Ne parla spesso, durante le registrazioni presso lo studio dove condivide con Giacomo le sue emozioni e le sue paure.

Uomini e Donne 2021

Martina Grado è una corteggiatrice di questa edizione di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. A contendersi le attenzioni del tronista, Giacomo Czerny, c’è lei insieme a Carolina Ronca. Giacomo e Martina, nonostante l’inizio della conoscenza non stesse procedendo nel migliore dei modi, visto che lo stesso tronista aveva dichiarato di non fidarsi completamente della sua corteggiatrice, adesso i due sembrano aver stretto un legame molto forte. I due si sono anche già baciati. Martina è riuscita a sciogliere i dubbi di Giacomo grazie al suo carattere solare e fragile, emerso durante la loro terza esterna insieme dove lei ha scelto di confidare al tronista alcuni aspetti molto delicati della sua infanzia. Per molti, Martina sarebbe la favorita alla scelta, ma il percorso è ancora lungo.

Martina Grado Instagram

Martina è molto seguita sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram. Con il suo account @martinagradoo vanta oltre 21 mila follower. Nei suoi scatti condivisi con i fan non manca mai il suo meraviglioso sorriso, così come i momenti di vita quotidiana con gli amici e quelli lavorativi.