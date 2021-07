Martina Maccari: chi è la moglie del calciatore Bonucci? Età, matrimonio, figli, malattia figlio

Martina Maccari, classe 1985, è una modella e influencer italiana. Conosciuta per essere la moglie del calciatore Leonardo Bonucci, giocatore della Juventus e della Nazionale azzurra, tornata da poco vincitrice agli Europei. Martina e Bonucci sono sposati dal 21 giugno 2011. Gli sposi, elegantissimi durante il giorno del fatidico “si”, dove Martina Maccari indossò un abito firmato Antonio Riva, mentre lo sposo Dolce & Gabbana, si sono giurati amore eterno a Siena. La coppia Maccari Bonucci ha tre figli: Lorenzo, nato il 7 luglio 2012, Matteo, arrivato due anni più tardi, e Matilda, nata nel 2019.

Martina Maccari moglie Bonucci – Scheda

Nome: Martina

Cognome: Maccari

Anno di nascita: 1985

Età: 36 anni

Luogo di nascita: Siena

Professione: modella e influencer

Partner: Leonardo Bonucci (2011 a oggi)

Figli: Leonardo Bonucci, Matteo Bonucci, Matilda Bonucci

Profilo instagram ufficiale: @martinazoev

Martina Maccari chi è, biografia, vita privata

Martina Maccari è nata in provincia di Siena, nel 1985, ha dunque 36 anni. Appassionata di moda sin da piccola, inizia a 16 anni a lavorare come modella. Conosciuta dal pubblico principalmente per essere la moglie del calciatore Leonardo Bonucci, Martina ha scelto di abbandonare la sua carriera per permettere al marito di inseguire il suo sogno di giocare a calcio, tanto da seguirlo in ogni suo spostamento e cambio di squadra. Nonostante questa scelta, Martina continua, comunque, con la sua carriera di influencer, dedicandosi a nuovi progetti ideati da lei, come il blog, nato nel 2013, chiamato lo Zoo di Zoev, e il progetto editoriale Nèttare.

Martina Maccari e Leonardo Bonucci

Martina e Leonardo si conoscono nel 2008, quando lei si trova a Viterbo per studiare, città natale del calciatore. Hanno dichiarato di non essersi innamorati subito l’uno dell’altra, tra i due non è scattato il classico colpo di fulmine, ma il sentimento si è acceso piano piano, poco alla volta. Adesso, la coppia Maccari Bonucci è una delle più solide e amate nel mondo del calcio. Martina si trasferisce spesso per seguire il marito nelle varie squadre di calcio, da Bari a Torino. Dopo pochi anni di fidanzamento, Martina Maccari e Leonardo Bonucci convolano a nozze. La cerimonia si svolge a Siena, il 21 giugno del 2011. Gli sposi, innamoratissimi e elegantissimi, hanno indossato un abito di Antonio Riva, per la sposa, e di Dolce e Gabbana, per lo sposo. La coppia, considerate tra le più belle nel mondo del calcio, ha tre figli: Lorenzo, nato nel 2012, in onore del cantante Jovanotti, di cui la coppia è fan, Matteo, nato nel 2014, e Matilda, nata nel 2019.

Maccari Bonucci e malattia figlio

La coppia Maccari Bonucci ha attraversato un momento difficile, qualche anno fa, a causa di alcuni problemi di salute del secondogenito, Matteo. Il bambino ha avuto un grave problema di salute che ha richiesto delle cure e un’operazione. Ma, fortunatamente, dopo un lungo periodo di cure, è guarito.

Martina Maccari instagram

Martina, con i suoi oltre 237 mila follower, ama condividere i suoi scatti di famiglia e i momenti importanti. Nella sua bio, presenta sull’account, “Prendere o lasciare“, inserisce anche il riferimento per uno die suoi progetti che si sta per realizzare @siamo_nettare.