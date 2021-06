Martina Miliddi: chi è, Amici, fidanzato, padre

Martina Miliddi, è un nome che forse così su due piedi potrebbe non risultare noto, ma, soprattutto i giovani conosceranno sicuramente “Martina di Amici“, la ballerina di latino americano, tanto criticata dalla maestra Celentano, che ha partecipato all’ultima edizione del talent show, andato in onda su canale 5, condotto da Maria De Filippi. All’interno della scuola di Amici si parlò anche molto della sua storia con il cantante Aka7even, che terminò, sempre all’interno del programma, con molta probabilità quando la ballerina si rese conto di provare un sentimento nei confronti di un altro cantante presente nella scuola, Raffaele. Martina Miliddi entra nella scuola di Amici perché fortemente voluta dalla maestra Lorella Cuccarini.

Martina Miliddi scheda

Nome: Martina

Cognome: Miliddi

Anno di nascita: 2000

Età: 21

Luogo di Nascita: Cagliari

Professione: Ballerina

Profilo Instagram ufficiale: @martinamiliddi

Biografia e vita privata

Martina Miliddi è nata a Cagliari nel 2000. Appassionata di ballo sin da bambina, è stato proprio suo padre ad accorgersi della sua passione e del suo talento, tanto da iscriverla a una scuola di danza all’età di 5 anni e a seguirla in ogni suo allenamento e competizione. Martina ha perso il papà quando aveva appena 10 anni, i due avevano un ottimo rapporto. Un evento tragico che ancora la fa soffrire molto e, nonostante siano passati 10 anni dalla scomparsa del suo caro papà, Martina soffre ancora tantissimo. Del resto, certe ferite non si possono cancellare con il tempo. Martina, continua da sola la sua strada per inseguire il suo sogno, continuando a studiare danza, specializzandosi nel ballo latino americano. Il sogno di Martina si realizza a settembre 2020 quando, scelta dall’insegnante Lorella Cuccarini, entra a far parte della scuola di Amici.

Martina Miliddi e la sua esperienza a Amici 20

Martina Miliddi, ballerina latino americana, entra nella scuola di Amici 20. Si esibisce nella sua disciplina e viene scelta dall’insegnante Lorella Cuccarini, che vede in lei un ottimo potenziale e un talento. Non è dello stesso parere l’insegnate Celentano che, al contrario, non riconosce in Martina nessun talento, anzi per lei, visti i suoi 15 anni di danza alla spalle, Martina dovrebbe essere a un livello molto più alto. Martina, comunque, riesce ad arrivare al serale del talent dove ha modo di esibirsi e di mostrare i progressi e miglioramenti fatti all’interno della scuola. Ma, Martina, oltre alla formazione, all’interno del programma sembra aver trovato anche l’amore. Da subito inizia una relazione con il cantante Luca, in arte Aka7even. I due tra alti e bassi, alla fine si lasciano, o meglio, è Martina a porre fine alla loro storia, per avvicinarsi al cantante Raffaele. Attualmente, Martina e Raffaele sempre continuino a vedersi anche fuori dal programma.

Martina Miliddi incidente padre

Martina Miliddi ha sempre parlato del bellissimo rapporto che aveva con suo padre, scomparso in un incidente stradale a maggio del 2010, quando lei aveva appena 10 anni. È stato lui il primo a credere nelle potenzialità della figlia e a iscriverla a una scuola di danza. Martina soffre ancora molto per la perdita del padre e ricorda con profondo dispiacere la giornata in cui è avvenuto l’incidente. All’interno del programma, durante uno sfogo con la sua insegnate, Lorella Cuccarini, Martina ha confessato anche di non aver alcun tipo di rapporto con la madre, e di avere come unico punto di riferimento la sua insegnante di ballo che non l’ha mai abbandonata.