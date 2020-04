Massa Carrara, crolla ponte sul fiume Magra: due furgoni coinvolti

Il cedimento è avvenuto nei pressi di Aulla, tra i paesi di Santo Stefano e Albiano, intorno alle 10:30. I due veicoli sono precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata. Illeso un altro autista

È crollato in tutta la sua lunghezza il ponte sul fiume Magra, sulla strada provinciale 70 nei pressi di Aulla, che collega il paese di Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia, e Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara. Dalle prime informazioni risulta che due furgoni sarebbero rimasti coinvolti nel crollo, precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata. L’autista di un furgone è ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Un altro autista sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo choc. Il crollo è avvenuto intorno alle 10.30.

loading...

Sul ponte una crepa lo scorso novembre, fu escluso pericolo

Lo scorso novembre, durante alcune giornate di forte maltempo, la stabilità del ponte era finita sotto controllo a causa di una crepa. I tecnici dell’Anas erano intervenuti per un rilievo e dopo la stesura di asfalto nella parte deteriorata, gli esperti avevano escluso qualsiasi situazione di pericolosità per il ponte e il traffico non era stato interrotto.

Commenti

commenti