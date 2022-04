Massimo Gramellini, chi è? Twitter Contatti, Facebook, moglie, politica

Massimo Gramellini è uno scrittore torinese tra i volti più noti dal grande pubblico in Italia, grazie anche alle sue frequenti partecipazioni in programmi tv, in particolare “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio e in onda ogni domenica sera su Rai 3, tra il 2013 e il 2016.

Chi è Massimo Gramellini

Nato nel 1960 in Piemonte ma di origini romagnole, Massimo Gramellini frequenta il Liceo Calssico e, una volta terminati gli studi, si appresta a frequentare la facoltà di giornalismo all’ Università di Torino, ma la sua vocazione per questo mondo è talmente forte che decide di abbandonare gli studi per entrare a far parte della redazione del Corriere dello Sport come giornalista.

La sua carriera come giornalista al Corriere dello sport gli fa mettere in luce talento e intelletto, dandogli una grande notorietà, che da quel momento non accenna a diminuire.

Ad oggi è editorialista del “Corriere della sera” ma nel frattempo è diventato uno scrittore di successo, pubblicando diversi romanzi. Ne ha all’attivo tantissimi, frutto di ben 20 anni di carriere. Tra questi citiamo:

Ci salveranno gli ingenui del 2007

Cuori allo specchio 2008

L’ultima riga delle favole 2010

Fai bei sogni del 2012

Prima che tu venga al mondo 2019

C’era una volta adesso 2020

Fai bei sogni. Dieci anni dopo del 2022

Il romanzo “Fai bei sogni”

Questo romanzo ha un significato molto particolare e profondo per Massimo Gramellini. E’ infatti il racconto doloroso che ha costellato il periodo della malattia della madre e della successiva morte. La madre di Gramellini riuscì a sconfiggere il male che l’affliggeva, ma si ammalò di depressione fino a suicidarsi buttandosi da un balcone.

Dal libro è tratto anche l’omonimo film.

Twitter e Facebook Lo scrittore e giornalista torinese Massimo Gramellini è particolarmente attivo sui social network, Twitter e Facebook in primis. Non manca infatti di twittare argomenti e fatti di interesse nazionale e internazionale, dando un’opinione lucida e puntuale. Molto attivo sui social anche in questo periodo, in cui esprime concetti e fatti in merito alla recente invasione russa in Ucraina e la situazione geopolitica mondiale. Attraverso i social netwok, grazie alla sua costante presenza, si può contattare lo scrittore.

La vita privata: moglie e figlia

Si è sposato due volte Massimo Gramellini. Il primo matrimonio è del 1993 con Maria Laura Rodotà con cui è rimasto sposato fino al 1998. La donna è una collega di Gramellini infatti anche lei è giornalista. La seconda moglie è stata Elisa Galletta, ma anche questo matrimonio è naufragato.



Il primo figlio, Tommaso, non è nata dai suoi due matrimoni ma dal rapporto che Gramellini ha avuto con la scrittrice Simona Sparaco.

Gramellini e la Politica

Gramellini è stato più volte attaccato su diversi fronti per incarnare troppo la figura dell’intellettuale di sinistra, specie nella sua rubrica “Il caffè di Gramellini”.