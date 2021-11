Materasso in memory foam: quali vantaggi offre

La qualità del riposo dipende in buona parte dal materasso, in quanto si tratta della struttura che sostiene la schiena e le gambe durante il sonno. Un prodotto di qualità scadente, o inadeguato rispetto alle proprie esigenze, può provocare – soprattutto sul lungo periodo – dolori muscolari, indolenzimento e nevralgie. Per evitare problemi di questo tipo, ci sono diverse opzioni; una delle migliori è rappresentata dai materassi in memory foam, un prodotto particolarmente adatto a chi ha determinate necessità in fatto di riposo. Di seguito, vediamo perché scegliere questo tipo di materasso rispetto ad altre soluzioni.

Cos’è il memory foam

Il memory foam è una schiuma poliuretanica viscoelastica ad elevata densità, sviluppata dai tecnici della NASA a partire dagli anni Sessanta. In origine, infatti, questo materiale veniva impiegato per proteggere gli astronauti dagli urti per via della spiccata capacità di assorbire la pressione. Successivamente, il memory foam è stato impiegato anche in ambito medico e sportivo, prima di fare il proprio ingresso nel settore dei sistemi di riposo. La schiuma poliuretanica, infatti, è in grado di deformarsi in maniera particolare, adattandosi alle sollecitazioni esterne (pressione e calore locale). La denominazione “memory foam” deriva dal fatto che si tratta di una schiuma (“foam”, in inglese) in grado di conservare, come se avesse una memoria, la forma di qualsiasi corpo solido vi si appoggi sopra, mantenendo al contempo la capacità di recuperare la forma originaria.

Com’è strutturato un materasso in memory

Un materasso in memory foam è formato da un sistema multistrato; l’imbottitura in schiuma viscoelastica – che costituisce l’anima del supporto – ha uno spessore compreso tra i 18 cm e i 20 cm. Ragion per cui, è sconsigliabile acquistare un materasso più basso perchè, probabilmente, non è in grado di offrire il sostegno ed il comfort necessari per un riposo ottimale. L’imbottitura di un materasso in memory come, ad esempio, quelli disponibili su asso-materasso.com, è solitamente compresa tra due strati, uno di schiuma di poliuretano e un altro di poliuretano espanso, che funge da supporto strutturale al materasso. Quest’ultimo è poi rivestito da un involucro di tessuto traspirante, completamente sfoderabile per agevolare le operazioni di pulizia e lavaggio.

Le proprietà dei materassi in schiuma viscoelastica

Il crescente successo dei sistemi di riposo basati su materassi in memory foam è dovuto principalmente alle peculiarità di questo materiale. La schiuma viscoelastica, infatti, si deforma in maniera diversa a seconda della pressione (ossia del peso) e del calore; per questo, il materasso tende ad adattarsi perfettamente alla conformazione ergonomica del corpo. Di conseguenza, l’intero sistema assicura alle strutture ossee e muscolari un supporto omogeneo, ideale per un riposo corretto, deformandosi anche in base alla postura assunta durante il sonno. Avendo anche notevoli proprietà elastiche, il memory foam riprende quasi subito la propria forma originaria.

Grazie al sostegno ‘ad hoc’ offerto ad ogni zona del corpo, il materasso in memory risulta morbido e comodo; inoltre agevola il risposo e aumenta il comfort. I supporti in schiuma viscoelastica contribuiscono a limitare in gran parte i vari problemi legati alla scarsa qualità del sonno come, ad esempio, dolori muscolari, nevralgie e indolenzimento. Per questo, sono consigliati soprattutto per chi soffre di mal di schiena, dolori articolari o lombalgia. Più in generale, i sistemi di questo tipo rappresentano la soluzione ideale per chi è abituato a dormire supino o di lato oppure cambia spesso posizione durante il sonno. Il motivo è semplice: il memory foam offre un sostegno uniforme alla colonna vertebrale, evitando gli scompensi dai quali derivano i problemi sopra indicati. Infine, va sottolineato un altro aspetto: i materassi in schiuma poliuretanica sono particolarmente durevoli, in quanto hanno una vita media di circa 15 anni.