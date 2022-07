Matilda De Angelis, chi è? Fidanzato, film, fisico, Instagram

È di qualche giorno fa la notizia che l’attrice Matilda De Angelis, durante una diretta Instagram, abbia parlato ai propri fan di quello che è un problema che l’attanaglia da circa tre anni.

Ha raccontato ai suoi follower che soffre d’ansia e che gli attacchi sono difficilissimi da gestire. Nel raccontarlo, la donna, si è lasciata andare ad un pianto dirotto, che ha messo ben in evidenza quanto possa essere difficile convivere con questa sintomatologia.

Inoltre Matilda fin dall’età di 16 anni a sofferto di disturbi alimentari. Per fortuna quel capitolo della sua vita si è chiuso nel migliore dei modi.

Chi è Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è un’attrice italiana nata l’undici settembre del 1995 a Bologna. È del segno della vergine e nella sua carriera ha avuto modo di recitare al fianco di artisti importantissimi come Hugh Grant. È stata anche al fianco di Amadeus come co- conduttrice del Festival di Sanremo nell’edizione 2021.

Quando parla dei suoi genitori è solita definirli con il termine “due matti“. Questo perché nel corso degli anni 80 suo padre era parte del movimento dei punkabbestia, mentre la madre viene definita una “fricchettona“.

Il suo sogno nel cassetto fin da piccola è stato quello di diventare una musicista, tanto che a partire dai sei anni hai imparato a suonare il violino la chitarra e a cantare, ama molto anche la ginnastica artistica che pratica da tantissimi anni.

Carriera

La carriera di Matilda De Angelis inizia all’interno del gruppo musicale di cui entra a far parte a soli vent’anni. Con loro parte per un tour europeo e pubblica il suo primo album dal titolo Carnaval Fou.

E durante l’esperienza come cantante che decide di intraprendere anche la carriera di attrice. Tutto parte dalla sua partecipazione per il provino del film Veloce come il vento.

Nonostante lo scetticismo iniziale, Matilda, entra a far parte del cast del film e la sua carriera da attrice inizia a decollare. Vestire i panni di Giulia nel film “Veloce come il vento” le vale la vincita del premio Flaiano come “miglior attrice rivelazione” e anche una nomination ai David di Donatello.

Tra i suoi film compaiono: Una vita spericolata del regista Marco Ponti, L’incredibile storia dell’isola delle rose e il film di Sebastiano riso, Una famiglia.

Oltre al cinema, Matilda, è stata protagonista anche di numerose serie tv tra cui: I ragazzi dello Zecchino d’oro, Tutto può succedere e Le verità non dette.

In quest’ultima serie tv ha avuto il privilegio di recitare accanto a due divi di Hollywood di fama internazionale: Hugh Grant e Nicole Kidman.

Matilda, Instagram e fidanzato

Matilda è molto attiva sui social il suo profilo Instagram vanta ben 656.000 follower. I suoi post la ritraggono nel quotidiano e durante i suoi lavori, mentre i suoi reel sono principalmente dedicati ai suoi viaggi.

La ragazza, dallo scorso giugno, è ufficialmente fidanzata con Pietro Castellitto, conosciuto sul set del film “Rapiniamo il duce“.

La notizia è stata confermata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini ‘Chi”

In passato l’attrice è stata legata al rapper Naytt.