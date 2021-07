Matilde Zarcone: chi è la moglie di Valerio Staffelli?

Matilde Zarcone è un nome che non risulterà nuovo per le generazioni degli anni 80. Matilde, infatti, è stata una showgirl televisiva, e ha lavorato come valletta nel programma Buona Domenica, condotto da Marco Columbro e Lorella Cuccarini. La Zurcone, dopo un periodo passato in tv, decise di allontanarsi dai riflettori per dedicaresi alla famiglia. Matilde è anche la moglie di Valerio Staffelli. Nel 1994, dopo tre anni di fidanzamento, sposa Valerio Staffelli, il famoso volto di Striscia la Notizia, conosciuto per essere l’inviato che consegna il “Tapiro D’Oro” ai personaggi famosi. Dal loro matrimonio, sono nati due figli: Riccardo, nel 1996, e Rebecca, nel 1998, che è diventata una famosa influencer.

Matilde Zarcon, moglie di Staffelli, e è stata una bellissima e nota showgilr del mondo della tv. Dopo aver preso parte al cast di Buona Domenica, nell’edizione condotto dal simpatico duo, Marco Columbro e Lorella Cuccarini, ha, però deciso di ritirarsi per dedicarsi alla sua famiglia.

La showgilr, Matilde Zarcone, e l’inviato di Striscia la Notizia, si sono conosciuti durante la festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter Nicola Berti, all’inizio degli anni 90. Tra i due, però, raccontano, che non sia stato un colpo di fulmine, anzi sembrava non andassero nemmeno molto d’accordo. Poi pian piano è nata una bella amicizia che si è trasformata in un amore solido e duraturo, tanto da festeggiare, a oggi, 27 anni di matrimonio. Un traguardo importante che li ha portati due anni fa a rinnovera la loro promessa di amore, sposandosi una seconda volta.

Dal matrimonio tra Matilde Zarcone e Valerio Staffelli sono nati due figli: Riccardo, nato due anni dopo le nozze, nel 1996, e Rebecca, nata nel 1998, famosa per essere diventata, nonostante la sua giovane età, una nota influencer.

Rebecca Staffelli è nata a Roma il 21 maggio del 1998. Figlia del famoso Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, è sempre stata appassionata del mondo dello spettacolo. Oltre al papà, volto televisivo, sua mamma Matilde Zarcone, è stata una showgirl televisiva. Rebecca ha un fratello più grande, di nome Riccardo. Rebecca, è giovanissima, ha 23 anni ed è un’influencer che ha già molti follower che la seguono. Rebecca, amante dei viaggi e con un carattere molto intraprendente, aveva deciso di proseguire i suoi studi all’estero, ma alla fine decise di rimanere in Italia per portare avanti una proposta lavorativa che le era stata offerta. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li muove quando apre un suo canale youtube dal nome “Made in Becky”, dove Becky è il suo soprannome. Spesso ospite da Barbara D’Urso, in veste di opinionista, Rebecca ha anche condotto un programma tv sul canale La 5, dal titolo Colpi di Tacchi, dedicata ai Mondiali del 2018. E, nel 2019, recita per la prima volta nel film, Din Don 2. Fidanzatissima con un ex volto di Uomini e Donne, Antonio Basile, che ha quasi 15 anni in più di lei, sembra anche che convoleranno presto a nozze. La ragazza, da brava influencer, non ha aspettato a pubblicare l’anello di fidanzamento ricevuto dal fidanzato, con un post del 28 gennaio 2020 che ha collezionato quasi 400 commenti con congratulazioni e auguri ai futuri sposi.