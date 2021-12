Matite personalizzate: un gadget promozionale a basso costo

I gadget personalizzati sono articoli di vario genere la cui distribuzione ha lo scopo di far conoscere al pubblico un’azienda, promuovendone l’immagine del marchio. Gli articoli che possono essere sfruttati per questo tipo di campagne promozionali sono molteplici; le possibilità spaziano dagli accessori da ufficio ai capi di abbigliamento personalizzato, fino ai device di tecnologia o agli articoli per il tempo libero. Nel novero dei gadget personalizzati non possono mancare le matite ‘brandizzate’ con il logo o il marchio aziendale.

Come sfruttare le matite a scopo promozionale

matite persona. La distribuzione di matite brandizzate, infatti, può riguardare una vasta gamma di attività, dagli studi di professionisti quali medici, notai, commercialisti e avvocati agli uffici o ai negozi. In altre parole, ovunque le matite possano risultare utili: la praticità, infatti, è un aspetto essenziale delle strategie promozionali basate sull’oggettistica personalizzata. L’omaggio, di per sé, è sempre ben accetto (dal momento che viene elargito gratuitamente) ma risulta effettivamente funzionale alla strategia di marketing solo se l’aspetto estetico si combina ad una concreta valenza funzionale. Ragion per cui, le aziende che scelgono di puntare ancora su gadget brandizzati quali le matite personalizzate si rivolgono ad aziende specializzate del settore come Duelle-Promotions. In tal modo si hanno maggiori garanzie circa la qualità del prodotto e le caratteristiche di quest’ultimo che devono adattarsi al target al quale sono destinate per ottimizzare gli effetti della distribuzione in termini promozionali.

Scegliere le matite in base al target

Pur essendo un oggetto semplice e di uso comune, le matite possono avere diverse forme e colori, nonché essere abbinate ad altri articoli di cancelleria (penne, temperini e così via). Affinché diventino un gadget ‘su misura’ per il destinatario della distribuzione, è necessario valutare – meglio se con il supporto di uno specialista del settore – una serie di fattori, ovvero le caratteristiche dell’oggetto e la tipologie di utente che lo riceverà.

Per studi professionali, ad esempio, è consigliabile optare per un oggetto sobrio, elegante e minimal; da questo punto di vista, le matite a sfondo scuro o color legno rappresentano la scelta più indicata. Un articolo del genere, infatti, è in grado di trasmettere serietà e professionalità; in aggiunta al logo, è possibile inserire anche i contatti dell’azienda o altre informazioni (indirizzo di sede e così via). Le matite flessibili, invece, sono più indicate per contesti meno formali come, ad esempio, i laboratori di grafica e design, gli atelier di moda e le startup. Naturalmente, al di là della minore formalità del contesto, non bisogna mai trascurare la qualità e l’utilità dell’oggetto; in aggiunta, va tenuto in conto il tipo di rapporto che si vuole instaurare con il destinatario. Se si tratta di un cliente abituale o già acquisito, una scelta del genere può risultare certamente efficace.

Se il target di distribuzione si colloca in età scolare, invece, è bene valutare la possibilità di abbinare le matite ad altri accessori, quali penne, evidenziatori, temperini e gomme da cancellare. Un piccolo ‘set’ di questo tipo, infatti, è perfetto per attività come le rivendite di giocattoli, i negozi di articoli per bambini o la scuola.

Perché scegliere le matite personalizzate

Le matite personalizzate offrono svariati vantaggi, a fronte di costi molto contenuti. Anzitutto sono oggetti di uso comune, sfruttabili quotidianamente. Ciò comporta una maggiore ‘esposizione’ del logo aziendale, con un notevole ritorno dal punto di vista promozionale. Inoltre, si tratta di gadget flessibili, ossia possono essere destinati ad un pubblico variegato, che spazia dai partner commerciali ai liberi professionisti.