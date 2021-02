Matrimoni, a rischio il crack dell’intero settore

I fatturati del settore matrimoni sono crollati del 90% dall’inizio della pandemia. Il bilancio del 2020 è pesante per tutti gli operatori del settore. I ricavi del settore sono crollati da quindici miliardi di euro a meno di due miliardi e, per lo meno per la prima metà del 2021 la situazione è compromessa dalle restrizioni legate alla pandemia.

Matrimoni, bilancio in negativo

Le associazioni Federmep e Assoeventi-Confindustria hanno organizzato per oggi una conferenza stampa in Senato. Il tema sul tavolo sarà quello dei ristori, in vista del nuovo decreto che dovrà fissare criteri e categorie e criteri. Gran parte degli operatori del wedding ha ricevuto poco o nulla secondo le associazioni di categoria.

Cosa serve

Serve subito un fondo per sostenere aziende e professionisti del comparto che rischiano di fallire mettendo a repentaglio 50mila posti di lavoro sui 300.000 disponibili per così dire. Il settore chiederà al Governo impegni per il futuro, e la definizione di protocolli sanitari sostenibili per gli organizzatori di eventi che riapriranno l’attività