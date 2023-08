Matrimonio Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ecco chi officerà le nozze

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini saranno protagonisti di un matrimonio con un personaggio speciale a officiare le nozze. Il noto divulgatore scientifico, da anni anche personaggio tv, ha deciso di portare all’altare il suo compagno di 24 anni quasi quarant’anni più giovane di lui che ha fatto parlare molto la televisione anche per la partecipazione a L’Isola dei Famosi della coppia. A rivelare tutto è stato proprio Alessandro ai microfoni di Chi.

L’uomo ha specificato: “Ci uniremo civilmente davanti a Emma Bonino prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie e nostra grande alleata, di andare a sposarci in Spagna con un matrimonio egualitario. Ciò mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa sarà d’accordo, di adottare la piccolina al fine di riuscire a prendermene cura formalmente e legalmente. Tra me e Melissa c’è molto affetto, mi chiama zio. È nata in una situazione complicata e questo l’ha resa nell’accezione bonaria del termine, una piccola donna. Pochi giorni fa, in barca, ha visto che ci scambiavamo delle carezze io e Simone e ha subito sottolineato che ci amavamo. Si è trattato di un comportamento spontaneo che dimostra che l’esempio fa la differenza”.

Chi è Simone Antolini il futuro marito di Alessandro Cecchi Paone?

Simone Antolini è il futuro marito di Alessandro Cecchi Paone. Il ragazzo. nato nelle Marche il primo ottobre del 1999. Il ragazzo ha frequentato le scuole ad Ascoli Piceno e poi si è iscritto all’Università e oggi studia Giurisprudenza. Aiuta anche la famiglia che ha un’attività che vende prodotti alimentari a km 0. Da ormai più di un anno sta insieme a Cecchi Paone e con lui ha una splendida relazione d’amore che finalmente si trasformerà in un rapporto tra due mariti felici di stare insieme.