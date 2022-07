Matteo Bocelli, chi è? Padre, fidanzata, canzoni, altezza, Instagram

Matteo Bocelli è figlio del ben più noto Andrea Bocelli, il tenore italiano forse più conosciuto del mondo, quasi quanto Luciano Pavarotti. Matteo, come suo padre, di mestiere fa il cantante e, nonostante la giovane età, può già contare su un curriculum di tutto rispetto.

Chi è Matteo Bocelli

Matteo Bocelli ha 24 anni è nato l’8 ottobre del 1997 a Forte dei Marmi. È del segno zodiacale della bilancia, pesa 74 kg ed è alto Ben 190 cm.

Esordisce come cantante quali strumentale, ma è anche un modello. È noto per aver partecipato ad un set fotografico, la cui protagonista femminile era niente poco di meno che Jennifer Lopez.

Matteo Bocelli è il secondo figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti, prima moglie del tenore. I due hanno divorziato nel 2002 e il ragazzo, attualmente, vive con sua madre.

Ha un fratello più grande che si chiama Amos e la tua professione è molto lontana da quella di famiglia, non fa infatti parte del circuito dello spettacolo dal vivo, ma è un ingegnere. Ha anche una sorella nata nel 2012 che suo padre ha avuto dal matrimonio con Veronica Berti e si chiama Virginia.

Il suo amore per la musica lo ha portato a percorrere le orme del padre e a voler diventare un cantante. Nel mondo dello spettacolo dal vivo ha tantissimi amici anche di fama internazionale tra cui: Leonardo Di Caprio, Ed Sheeran e Nicole Scherzinger.

La carriera

Nonostante la sua giovane età, Andrea Bocelli, può già vantare diverse importanti collaborazioni del panorama musicale. Ha studiato al conservatorio di Lucca “Luigi Boccherini”.

La sua prima vera apparizione al pubblico su un grande palco è avvenuta negli Stati Uniti, nel 2016, Al Celebrity Fight Night, per poi ripresentarsi nuovamente su un palco importantissimo l’anno successivo al David Foster and Friends. Il suo primo contratto musicale lo firmassero il 21 anni con la Capital Records, che è la casa discografica di Katy Perry è Norah Jones.

Ma Matteo Bocelli non ha solo una bella voce, è anche presenza scenica. Una presenza notata dalle più grandi case di moda, che lo hanno ingaggiato come modello. Tra queste anche la Guess che lo ha ingaggiato e durante questa esperienza il giovane figlio di Andrea Bocelli ha potuto sposare accanto a Jennifer Lopez.

Matteo Bocelli ha composto diversi brani come solista, quest’anno, nel marzo del 2022, è uscito il suo nuovo singolo. Ilbrano è stato composto a quattro vali insieme a Mahmood, il singolo nella versione video è stato interamente realizzato a New York.

Instagram e fidanzata

Matteo Bocelli ha un profilo Instagram che vanta 435 mila follower il suo profilo è pieno di sue foto che lo ritraggono in vari momenti della sua vita e ci sono anche alcuni Rael in cui canta.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matteo Bocelli è particolarmente riservato e, almeno per ora, sembra non avere una fidanzata punto qualche tempo fa, Tuttavia, è stato fotografato dal settimanale gente con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, che è stata concorrente del programma di Canale 5 “L’isola dei famosi” nel 2021, non ci sono però conferme di una relazione.