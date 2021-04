Matteo Diamante: chi è il nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi? Carriera, età e biografia

Matteo Diamante, sbarcato venerdì 22 aprile, su L’Isola dei Famosi come nuovo concorrente è già conosciuto nel mondo dello spettacolo. Classe 1989, Matteo è un vocalist, speaker, e organizzatore di eventi. Ama, anche per il lavoro che fa, il contatto con il pubblico. Fisico scolpito e sorriso magnetico, è un ragazzo molto sportivo; pratica, infatti, fitness e canoa. Ha già alle spalle diverse partecipazioni tv, moto attivo sui social ma riservato sulla sua vita sentimentale.

Chi è Matteo Diamante

Nome: Matteo

Cognome: Diamante

Età: 31 anni

Segno Zodiacale: Ariete

Data di nascita: 19 aprile 1989

Luogo di nascita: Genova

Profilo Instagram Ufficiale: @matteo_diamante_official

Biografia

Matteo Diamante è nato a Genova nel 1989. Dopo essersi diplomato presso l’Istituto Nautico San Giorgio, prosegue gli studi, iscrivendosi all’Università degli Studi di Genova. Molto conosciuto sul web, è molto seguito sui social. Matteo è un influencer, vocalist e organizzatore di eventi. Grande sportivo, come dimostra anche il suo fisico da modello, pratica fitness ed è appassionato di canoa. Un sorriso che travolge e uno sguardo che ammalia, queste le carte vincenti del bel genovese che l’hanno portato a partecipare a diversi programmi tv. Attualmente non si sa se sia single oppure fidanzato.

Carriera e Lavoro

Si definisce un comunicatore digitale. Ha sempre svolto lavori a contatto con il pubblico. Sin da giovanissimo, si è mosso nel mondo delle public relation, occupandosi di eventi nel mondo aziendale. E’ proprietario dell’agenzia “Senior” che si occupa di pubbliche relazioni con target over 25. Matteo lo ricordiamo agli esordi, quando partecipò al programma tv Uomini e Donne per corteggiare Sabrina Ghio, nel 2017. Nel 2021 è stato uno dei protagonisti di Ex On The Beach. Ha partecipato a La Pupa e il Secchione (e Viceversa). Adesso è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi.

Matteo Diamante Instagram

Molto attivo su tutti i social, è un autentico influencer. Sono oltre 340 mila i follower di Matteo Diamante nel suo profilo Instagram.