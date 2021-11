Matteo Ranieri: chi è, età, ex Sophie, nuovo tronista

Matteo Ranieri è un ragazzo di 28 anni, originario di Recco (Genova), già noto in tv per essere stato un corteggiatore del programma tv, Uomini e Donne, nella stagione passata. Il ragazzo, timido e super tatuato, aveva lasciato lo studio insieme alla tronista Sophie Codegoni, attualmente concorrente del Grande Fratello VIP. La storia tra i due, infatti, terminò dopo poche settimane. Amante degli animali, Matteo ha diversi cani e gatti con i quali vive insieme alla sua famiglia, alla quale Matteo è molto legato. Attualmente, Matteo, ospite in una registrazione del famoso dating show di Canale 5, ha scoperto di esser stato selezionato come nuovo tronista di questa edizione, dopo che si sono liberate le due sedie rosse occupate da Matteo che ha lasciato lo studio con Noemi, e Gioele, eliminato perché non ha rispettato il regolamento della trasmissione. Dopo alcuni tentennamenti iniziali, dovuti al carattere timido e insicuro che Matteo aveva già mostrato, il ragazzo decide di accettare il trono.

Matteo Ranieri – dettagli informazioni

Nome: Matteo

Cognome: Ranieri

Data di nascita: 19 novembre del 1992

Età: 28 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Luogo di nascita: Recco (Genova)

Professione: impiegatoazienda di famiglia e sportivo

Profilo Instagram ufficiale: @homebody_________

Matteo Ranieri chi è, infanzia, famiglia, età, animali

Matteo Ranieri nasce a Recco in provincia di Genova il 19 novembre del 1992. Molto legato ala sua famiglia, Matteo cresce in una famiglia semplice e ricca di valori. Molto legato ai suoi quattro fratelli, due sorelle e due fratelli, Matteo è un amante degli animali. Una volta terminati gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia che produce serramenti, portando avanti parallelamente anche la sua professione di sportivo. Matteo è un appassionato di arti marziali, disciplina che ha iniziato a praticare per auto difesa. Nel tempo libero Matteo ama passeggiare in montagna con i suoi cani, Tyler di 6 anni e Bruce di 3 mesi, che convivono serenamente insieme a 3 gatti.

Matteo Ranieri carriera

Una volta terminati gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia che produce serramenti, portando avanti parallelamente anche la sua professione di sportivo. Matteo è un appassionato di arti marziali, disciplina che ha iniziato a praticare per auto difesa. Attualmente gareggia nella massima competizione di Grappling.

Matteo Ranieri ex Sophie

Sophie Codegoni è stato uno dei volti più recenti, e giovani, del programma tv, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Sophie, ha partecipato alla trasmissione come tronista e ha scelto di lasciare gli studi, a febbraio 2021, insieme al suo corteggiatore Matteo Ranieri. I due, però, si sono lasciati dopo poche settimane. Attualmente Sophie è una concorrente del Grande Fratello VIP.

Matteo Ranieri nuovo tronista Uomini e Donne

Matteo, ospite in una registrazione del famoso dating show di Canale 5, ha scoperto di esser stato selezionato come nuovo tronista di questa edizione, dopo che si sono liberate le due sedie rosse occupate da Matteo che ha lasciato lo studio con Noemi, e Gioele, eliminato perché non ha rispettato il regolamento della trasmissione. Dopo alcuni tentennamenti iniziali, dovuti al carattere timido e insicuro che Matteo aveva già mostrato, il ragazzo decide di accettare il trono.