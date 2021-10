Matteo Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, cognome, scelta

Matteo è uno dei nuovi tronisti della stagione 2021 del programma tv, Uomini e Donne. Romano doc, Matteo, che di cognome fa Fioravanti, si è fatto subito notare per la sua simpatia e per il suo accento marcato. Il tronista romano, si sta approcciando adesso con le sue corteggiatrici. Dopo un primo interesse iniziale per Maria, corteggiatrice di napoli, ora la sua attenzione sembra rivolta a Noemi, Francesca e Valentina. Molto legato alla sua mamma, Matteo, confida di raccontarle tutto e di considerarle la donna della sua vita. Secondo quanto riportato sulla testa online Il Vicolo delle news, il trono di Matteo sarebbe in realtà già terminato. Durante una puntata già registrata, Matteo avrebbe fatto la sua scelta, decidendo di uscire dallo studio insieme a Noemi Baratto, che ovviamente ha risposto con un commosso “si”.

Matteo Fioravanti – dettagli sintesi

Nome: Matteo

Cognome: Fioravanti

Anno di nascita: 1997

Età: 24 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: fattorino

Matteo Fioravanti chi è, età, mamma

Matteo Fioravanti è nato a Roma nel 1997. Cresciuto in una famiglia semplice e ricca di valori, Matteo è l’ultimo di 5 figli, ed è legatissimo a tutti i suoi fratelli. Ha un legame molto forte con la sua mamma, che sente ogni sera e alla quale racconta tutto. Appassionato di sport, sin da piccolo pratica il calcio, dimostrando da subito di avere del talento, tanto da arrivare a giocare come professionista in Spagna. Esperienza interrotta a causa della pandemia. Attualmente, lavora insieme al padre che ha un’ attività gastronomica e nel fine settimana lavora come fattorino e consegna pizze a domicilio.

Matteo Fioravanti Uomini e Donne

Da settembre 2021, Matteo Fioravanti è uno dei tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, insieme ad Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti e Joele Milan. Matteo, si è dimostrato da subito un ragazzo di cuore, molto sincero e diretto. Ha iniziato il suo percorso interessandosi a Maria, corteggiatrice di Napoli, per poi eliminarla dopo la seconda esterna. Tra le ragazze notate da Matteo, ci sono Noemi e Veronica. Due ragazze molto diverse ma che sembrano attirare e incuriosire molto il tronista romano.

Matteo Fioravanti Uomini e Donne scelta Noemi Baratto

Secondo quanto riportato sulla testa online Il Vicolo delle news, il trono di Matteo sarebbe in realtà già terminato. Durante una puntata già registrata, Matteo avrebbe fatto la sua scelta, decidendo di uscire dallo studio insieme a Noemi Baratto, che ovviamente ha risposto con un commosso “si”. La scelta sarebbe avvenuto al seguito di una loro esterna, molto toccante.