Maturità 2020 tra mascherine e distanze: al via oggi

Al via gli esami di maturità per 500mila studenti. La prova si svolge in presenza ma in una modalità nuova: un maxi orale onnicomprensivo a partire da un elaborato scritto. La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha scelto di essere a Bergamo, una delle città più colpite dalla pandemia di coronavirus. In tutto sono 13mila le commissioni d’esame, formate da sei membri interni e il presidente.

Maturità 2020 tra mascherine e distanze: le regole

Devono presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione e lasciare immediatamente l’edificio scolastico subito dopo aver terminato la prova. Rigide misure di sicurezza quest’anno per i 500 mila ragazzi che sostengono l’esame di maturità. Molte scuole hanno scelto di far svolgere gli esami in locali grandi o all’aperto come palestre, aule magne, sale professori o gazebo se c’è spazio o ci sono aree esterne per allestirli.

Maturità 2020 tra mascherine e distanze: in cosa consiste

I maturandi sostengono la prova orale che durerà un’ora. Ogni studente discute, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. Segue la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana.

Maturità 2020 tra mascherine e distanze: come si calcola il voto

I crediti e il voto finale si basano sul percorso realmente fatto dagli studenti. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100.

Maturità 2020 tra mascherine e distanze: il messaggio di Azzolina

“È stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché tra poco si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!!”, lo ha scritto la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina.

