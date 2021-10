Mauro Icardi: chi è, carriera, figli, tradimento

Mauro Icardi è un famoso calciatore argentino, noto in Italia per aver indossato la maglia dell’Inter e attualmente in prestito al Paris Saint-Germain. Mauro è sposato con Wanda Nara, sua procuratrice sportiva. La coppia ha due figlie, Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016), che vanno ad aggiungersi ai tre figli che Wanda ha avuto dal suo ex marito, Maxi Lopez, anche lui calciatore. In questi ultimi giorni sta facendo molto scalpore la notizia di una loro separazione, a causa di un presunto tradimento di lui con la cantante Eugenia La China Suarez.

Mauro Icardi – sintesi informazioni

Nome: Mauro Emanuel

Cognome: Icardi

Data di nascita: 19 Febbraio 1993

Età: 28 Anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Calciatore

Luogo di nascita: Rosario (Argentina)

Partner: Wanda Nara (2014 a oggi)

Figli: Francesca Icardi Nara (19 gennaio 2015) e Isabella Icardi (27 ottobre 2016)

Profilo Instagram ufficiale:@mauroicardi

Mauro Icardi chi è, data di nascita, età

Mauro Emanuel Icardi è nato a Rosario, in Argentina, 19 febbraio del 1993. Ha, dunque, 28 anni. Figlio di Juan (originario del Piemonte) e Analia Rivero. Primo di tre figli, Mauro Ha un fratello, Guido, e una sorella, Ivana Icardi (quest’ultima ha partecipato anche al Gf Vip). Appassionato di calcio sin da piccolo, Icardi, oggi è un famoso calciatore argentino, attaccante del Paris Saint-Germain.

Mauro Icardi carriera

Mauro Icardi è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, per poi indossare nei primi anni del 2010 la maglia della Sampdoria. Inizia a giocare con l’inter, nel 2013, dove viene indicato come uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale. Tra i titoli vinti, ricordiamo, il titolo di capocannoniere della Serie A nel 2014-2015e nel 2017-2018; della squadra interista è stato anche capitano dal 2015 al 2019. Nello stesso anno si trasferisce al Paris Saint-Germain, con cui vince un campionato francese, due Coppe di Francia, una Coppa di Lega e una Supercoppa francese. È stato nominato miglior calciatore AIC nel 2018, oltre ad essere stato inserito nella squadra dell’anno AIC nel 2015 e nel 2018.

Mauro Icardi famiglia

Nel 2014 sposa Wanda Nara, dopo che quest’ultima aveva divorziato dal suo ex compagno di squadra, ai tempi della Sampdoria, Maxi Lopez. Dalla loro unione sono nate Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

Mauro Icardi tradimento

In questi ultimi giorni sta facendo molto scalpore la notizia di una loro crisi, a causa di un presunto tradimento di lui con la cantante Eugenia La China Suarez. La reginetta del calciomercato ha commentato l’accaduto con un post su instagram, con scritto “un’altra famiglia rovinata da quella put…”. Stando alle ultime indiscrezioni, la crisi sembrerebbe rientrata.