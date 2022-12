Mauro Sabbione, chi era? Carriera, età, morte, Litfiba, Matia Bazar

Non vi è pace nel mondo della musica. All’età di 65 anni, lascia la vita terrena un altro emblema italiano. Stiamo parlando di Mauro Sabbione, musicista ad ampio spettro che ha fatto parte di due delle band più famose di sempre, Matia Bazar e Litfiba. Pur essendo difficile ridurre in poche parole la sua vita e la sua carriera, proviamo a ripercorrere i momenti salienti, in particolare quelli della sua vita artistica.

Mauro Sabbione, età e morte

Il musicista Mauro Sabbione, che ha scritto un pezzo della storia della musica italiana, nasce nel 1957 a Genova. All’età di 65 anni, lo scorso mercoledì 21 dicembre 2022, si è spento nella sua casa a Milano. Lo ricordiamo molto per aver fatto parte di alcuni gruppo musicali, ma indipendentemente da ciò, era un pianista di talento, componeva musica e suonava anche la tastiera.

Litfiba e Matia Bazar

Nei Matia Bazar, Mauro Sabbione subentra nel 1981, e resta al suo interno per ben quattro anni. In quegli anni il gruppo stava attraversando la sua fase elettronica. Subito dopo viene ingaggiato nei Litfiba come tastierista. Il suo talento lo aiuta a vincere numerosi premi. Si pensi al 1983, quando con la canzone Vacanze Romane al festival di Sanermo vince il premio della critica.

La carriera

La sua bravura, il suo orecchio critico, gli ha permesso, dopo l’esperienza sul palco durata numerosi anni, di diventare anche critico musicale. Viveva del suo lavoro del quale non ha mai smesso di essere innamorato. Del resto la sua passione nasce dalla tenera età. Si diploma infatti all’età di 18 anni presso il conservatorio Niccolò Paganini. La qual cosa gli ha permesso di perseguire sin da ragazzo la passione per la musica.

Dopo aver fatto numerose esperienze nel 1981 prende il posto del tastierista dei Matia Bazar, come già spiegato. Questa fase della sua vita professionale, gli permette di maturare un sound unico, moderno, che gli permette di riscuotere un enorme successo anche in veste di solista. Non a caso spesso affianca altri cantanti big della musica italiana, del calibro ad esempio di Lucio Dalla. La sua presenza non solo fa crescere la sua figura ma anche quella degli artisti che accompagna. Altri nomi degni di nota con cui ha collaborato sono i Modà, i Diaframma, i Melodrama e tanto altro ancora. Da qualche anno si stava occupando di una rubrica in cui compilava con contezza le pagelle del Festival di Sanremo.

La sua vita privata negli ultimi anni

Il bello di Mauro Sabbione? Semplicemente che era un artista affermato, che faceva parlare di sè solo ed esclusivamente per la sua bravura. Non ha mai fatto alcuno scandalo, sebbene avesse un precedente matrimonio alle spalle. Ad ogni modo si è spento lo scorso mercoledì lasciando la sua seconda moglie Simona Greco e le sue due figlie, Zoe e Morgana, figlie della ex moglie. Mauro Sabbione stava combattendo da molti anni ormai con una malattia. Da circa un anno si era aggravato per cui aveva deciso di trasferirsi a Milano così da stare più vicino ai suoi familiari e goderseli fino alla fine.