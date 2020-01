Mazzara del Vallo, incendio in una villa perdono la vita figlio e padre

Nell’incendio avvenuto nelle ultime ore in una villa situata in via Napoli a Mazara del Vallo – Tp – di notte hanno perso la vita Vincenzo Monaco, 72enne, e il figlio Livio, 42enne per asfissia. Le fiamme sarebbero divampate nel soggiorno a quanto pare a causa di un improvviso conto circuito. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani hanno lavorato tutta la notte nella casa per spegnere l’incendio e risalire alle reali cause che hanno portato al rogo. Le indagini sono state svolte come al solito dalla Polizia.

Nell’incendio della villa è rimasta gravemente intossicata anche la moglie e mamma della vittima, Elvira Lasco di 65 anni. La donna è stata portata in ospedale, sotto osservazione, ma sembra essere fuori pericolo di vita.

