Medicina, da oggi il dentista sarà on line

Il dentista arriva online

Per la prima volta in Italia assistiamo alla nascita di una piattaforma online decisamente innovativa. Parliamo di una piattaforma specifica per il settore dentistico. L’immagine del dentista e’ da tempo demonizzata ed è spesso sinonimo di paura e brutti ricordi legati all’infanzia. L’utilizzo del web per questa procedura medica punta anche ad esorcizzare questo tipo di figura, in modo che il paziente possa interagire con una persona, una dottoressa gentile che sorride tramite uno schermo di pc.

Addentalasalute.com

La dottoressa Federica Demarosi e’ la mente dietro la creazione di quest’ innovativa piattaforma web il cui nome è per l’appunto addenta la salute.com. L’idea parte da svariate iniziative mediche online nate durante questo tragico periodo di pandemia. Ambulatori e pronto soccorso sono costantemente pieni, per questo il paziente si sente messo da parte e non si sente al sicuro. Per risolvere questa incresciosa situazione molti medici hanno cominciato ad effettuare vere e proprie visite online. L’unica figura medica a non aver ancora effettuato questo salto era proprio quella del dentista. Fortunatamente da oggi sarà possibile interagire con il proprio dentista online.

L’importanza della salute dei denti

La salute dei denti è fondamentale. Infatti, tramite l’analisi di vari reperti archeologici, notiamo spesso che la struttura ossea più resistente al tempo è rappresentata proprio dalla dentatura. I denti, se ben curati e conservati in buono stato, risultano essere l’osso più forte e indelebile al mondo. Proprio per questo bisogna averne cura e il primo passo lo troviamo proprio nel concetto di prevenzione. Quindi bisogna lavarsi i denti almeno tre volte al giorno, utilizzare il filo interdentale, e possibilmente utilizzare un collutorio antibatterico.

Il concetto di prevenzione e cura dei denti

Per aiutare la prevenzione e la cura della dei propri denti, addentalasalute.com si rivela essere un punto determinante per l’evoluzione di questa materia. Molto spesso prenotare una visita proprio dentista risulta essere un’attività alquanto problematica. Bisogna interfacciarsi con la segretaria del dottore, prenotare un appuntamento, e infine presentarsi presso lo studio dentistico e aspettare il proprio turno. L’attesa alcune volte può essere anche di un’ora e questo, ovviamente, causa un forte disagio e aumenta lo stato ansioso. Inoltre, è giusto sottolineare, che l’accumulo di molteplici casi nel proprio poliambulatorio inevitabilmente toglie tempo a pazienti decisamente più gravi. La piattaforma online, inoltre, è tutti gli effetti una clinica. Questa creazione permette, quindi, di umanizzare la figura del dottore, del dentista e di facilitare il processo di prenotazione e di visita del paziente.

Da oggi basta un click

Basterà collegarsi presso il sito internet apposito, fissare una data che risulta essere comoda al paziente, e attendere la ricezione di una mail che sarà inviata dal poliambulatorio stesso. Una volta arrivato il giorno della visita, il paziente dovrà semplicemente aprire la mail inviata in precedenza e cliccare sul link apposito che vi troverà all’interno. Completata questa semplice operazione, apparirà il volto della dottoressa che sarà pronta a svolgere la visita odontoiatrica.

Grazie a questa nuova invenzione la vista al dentista diventerà squisitamente dinamica e non più prendi e di terrore.