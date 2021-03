Meghan Markle e il Principe Harry contro la Famiglia Reale: dalle accuse di razzismo al suicidio

Dichiarazioni shock contro la Casa Reale da parte di Meghan Markle e il Principe Harry

Da poche ore diffusa l’intervista fatta da Oprah Winfrey a Meghan Markle e al Principe Harry, sono emersi dettagli raccapriccianti sulla vita all’interno di Buckingham Palace. Sembrerebbe, infatti, che la moglie di Harry sia stata ripetutamente bullizzata dai membri della Casa Reale, e per questo più di una volta avrebbe pensato al suicidio. Non solo, ma quando era incinta del loro primo figlio, una personalità all’interno del palazzo avrebbe espresso delle preoccupazioni sul fatto che Archie (il bambino) avrebbe potuto nascere di carnagione scura; sottolineando come questo fosse un grande problema.

Ecco le sue parole:

Semplicemente non volevo più vivere. Ed erano pensieri costanti, terrificanti, reali e molto chiari. Ho detto che avevo bisogno di aiuto, che non mi ero mai sentita così prima di allora. mi hanno detto che non potevo, che non sarebbe stata una cosa buona per l’istituzione.

Della Regina, invece, Meghan ha affermato di avere sempre avuto un bel rapporto con lei e di nutrire rispetto, che la vede come una nonna e che nei suoi confronti è sempre stata estremamente affettuosa. Ha spiegato, infatti, che all’interno di Buckingham Palace ci sono un sacco di persone con ruoli diversi e ha chiarito dicendo che la famiglia in sé per sé e coloro che gestiscono, invece, l’istituzione della Corona si comportano agli opposti.

Harry, invece, ha raccontato come sia stato tagliato fuori dal Principe Carlo, suo padre, una volta che gli ha comunicato che avrebbe voluto lasciare il Palazzo. Lo stesso Harry avrebbe poi affermato come Carlo e suo fratello William sono ormai in trappola e non possano sottrarsi ai loro doveri.

Ha detto:

La mia famiglia mi ha letteralmente tagliato fuori da punto di vista finanziario. Tutto quello che volevo era avere abbastanza denaro da potere garantire la sicurezza e avere la mia famiglia protetta.

Infine, ha poi concluso dicendo che lui e Meghan hanno potuto trasferirsi in California grazie ai soldi che sua madre, la Principessa Diana, gli aveva lasciato alla propria morte.