Melanoma: al sole non giocarti la pelle

Proteggersi dal sole per le scottature, le insolazione ma soprattutto dal rischio melanoma. Il sole è un elemento fondamentale per la vita e la crescita, soprattutto per una corretta formazione delle ossa e dello scheletro. È inoltre indubbiamente piacevole, mette di buon umore e fa subito vacanza!

Questo però non deve trarre in inganno né far sottovalutare il suo “lato oscuro”; rappresenta infatti un importante fattore di rischio, in particolare per lo sviluppo di melanomi. L’età media delle persone colpite da questo cancro alla pelle sta continuando ad abbassarsi: quindi non pensate mai che sia una cosa che vi riguarderà soltanto quando sarete anziani.

Tumori pelle, come colpiscono

Il melanoma della pelle è il più conosciuto fra i tipi di tumore della pelle: anche se rappresenta solo il 4% circa del totale, può essere molto pericoloso! È in netto aumento in tutto il mondo. In Italia, colpisce circa 10 persone su 100.000 (oltre 7.000 ogni anno). Si origina dai melanociti, cellule responsabili della colorazione della pelle, che si trovano nello strato più profondo dell’epidermide. Nasce qui e può espandersi in superficie o in profondità.

Questo significa con il melanoma metastasi o lesioni secondarie non sono impossibili. Esiste il melanoma maligno, ovvero quello che produce metastasi, e il melanoma benigno, che resta in sede ed è più facilmente curabile. Per questo, ogni neo che prude deve essere un campanello di allarme.

Nelle donne, è spesso localizzato agli arti inferiori, mentre negli uomini è più frequente al tronco. È molto raro nei giovani di età inferiore ai 15 anni ma la prevenzione va iniziata ben prima, fin da bambini.

I bambini sono particolarmente vulnerabili. Fino ai 3 anni, l’esposizione diretta alla luce solare è sconsigliata e anche dopo deve essere moderata, limitata alle prime ore del mattino o al tardo pomeriggio, protetta con indumenti (cappellino: SEMPRE!) e ottimi prodotti solari. Le ustioni nei primi anni di vita rappresentano un fattore di rischio di melanoma da adulti. Diversi studi sulla correlazione tra intensa esposizione al sole e scottature durante l’infanzia e l’adolescenza hanno mostrato una probabilità più che doppia di sviluppare il melanoma in futuro.

Carcinoma della pelle, relazione con il sole

Il melanoma è prevenibile soprattutto grazie a dei corretti comportamenti quando ci si espone al sole; mai mettere in mostra nei pericolosi sotto i raggi diretti. Ad esempio, fra gli errori più frequenti vi è credere che, una volta abbronzati, il rischio scompaia. Non è così: l’abbronzatura è il meccanismo che la pelle mette in atto per proteggersi ma non rappresenta di per sé uno scudo! Anche quando l’epidermide è già ben “dorata” non bisogna mai dimenticarsi di applicare una crema solare con un buon filtro protettivo. Questo va scelto sulla base del fototipo (l’identikit costruito in base ai propri “colori”) e va applicato generosamente, più volte nell’arco della giornata e sempre prima e dopo essere entrati in acqua.

I lettini solari sono pericolosi, tanto da essere stati vietati a minorenni e donne incinte. Soprattutto chi ha una storia familiare di melanoma o ne ha già avuto uno dovrebbe effettuare una visita dal dermatologo una volta l’anno. E particolare attenzione dovrebbero avere anche le persone con tanti nei (oltre 100), con pelle e occhi chiari (celesti o verdi) e chi è stato esposto a frequenti bruciature solari nell’infanzia e nell’adolescenza.

Un buon consiglio per preparare la pelle al sole è nutrirla dall’interno in maniera corretta. Sono da preferire in particolare gli alimenti ricchi di betacarotene, che nell’organismo si trasformano in vitamina A: frutta e verdura di colore giallo (carote, albicocche, pesche, mango, papaia, arance, melone, susine, ecc.) e le verdure a foglia verde scuro (coste, spinaci, erbette, ecc.). Il betacarotene stimola la produzione di melanina e svolge azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento precoce. Preziosa anche la vitamina PP che può aiutare a lenire le infiammazioni provocate dal sole ed è contenuta in crusca, fegato, lievito di birra, sardine, tonno fresco.

Sintomi melanoma, quando farsi vedere

Il problema più grandi con i tumori, è che non danno sintomi in anticipo. E il tumore alla pelle ancora meno. Con il melanoma sintomi e disagi sono quasi inestistenti, difficile riconoscere i nei maligni da quelli innocui.

Se avete anche solo il dubbio di avere un neo maligno agite; scattate se temere un melanoma foto del neo per tenerlo sotto controllo, o da inviare al vostro medico. Evitate invece di digitare “melanoma immagini” su internet e fare una diagnosi da soli; inutile e dannoso.