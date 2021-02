Melissa Satta dimentica Boateng, ecco chi è il nuovo fidanzato

Nuovo flirt per Melissa Satta

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva alcune foto che ritrarrebbero Melissa Satta, insieme a quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, Mattia Rivetti. La showgirl e l’imprenditore milanese sono, infatti, stati paparazzati insieme nella giornata di San Valentino presso l’abitazione di lui. Non solo, ma nelle foto in questione è possibile anche vedere Melissa con un mazzo di rose in mano. Un gesto davvero romantico da parte di Mattia!

In seguito a questa notizia, è stato così messo a tacere una volta per tutte il pettegolezzo secondo cui Melissa Satta avrebbe avuto una relazione segreta con il ballerino Stefano De Martino, nonché ex marito di Belen Rodriguez. Nonostante la Satta abbia sempre smentito questa voce, in molti continuavano comunque a non crederle.

Ricordiamo, infine, che Melissa è tornata single da poco tempo, dopo che aveva avuto una lunghissima relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng, da cui nel 2014 è nato il figlio Maddox. Nonostante la separazione, però, entrambi hanno dichiarato di essere rimasti in buonissimi rapporti. Una scelta decisamente saggia per meglio tutelare il benessere del piccolo.

Chi è Melissa Satta

Classe 1986, Melissa nel 2005 inizia a lavorare come valletta in televisione, nel programma di Canale 5 Mio fratello è Pakistano condotto da Teo Mammucari. Dal 26 settembre 2005 acquista notorietà vestendo i panni di velina a Striscia la notizia, insieme a Thais Souza Wiggers. Nell’estate del 2006 si affaccia alla recitazione ottenendo un ruolo nella fiction Mediaset Il giudice Mastrangelo 2 e una parte minore nel film Bastardi.

Nel 2007, dal 18 al 28 luglio, veste i panni di conduttrice presentando insieme ad Alessandro Cattelan la tappa palermitana del TRL On Tour (in onda su MTV), il White Party Fashion Tv e alcune tappe del Veline in tour.

In quel periodo partecipa anche ad una puntata di Saturday Night Live in onda sulla NBC. A luglio 2009 presenta, insieme a Platinette, la puntata pilota dello show Scandalo al sole. Successivamente è stata protagonista di varie trasmissioni televisive e fiction, come: Lasciami cantare!, Insideout (Tutti pazzi per la scienza), Kalispéra!, Amici a letto, Punto su di te!, Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco e Il padre della sposa.