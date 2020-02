Melissa Satta e la partenza di Kevin Boateng: «Pronti per una nuova avventura tutta da vivere… non è facile»

Ancora lontani Kevin Boateng e la bellissima Melissa Satta, ma questa volta non si tratta di un distacco dovuto a problemi di amore ma a causa di lavoro. Il giocatore infatti è dovuto volare in Turchia per vestire la maglia di un club prestigioso come il Besiktas, lasciando a Milano la sua bella moglie.

Nonostante infatti il recente riavvicinamento dopo un momento piuttosto lungo di crisi e separazione, i due sono obbligati di nuovo salutarsi. La situazione tuttavia pare essere stata presa con filosofia dall’ex velina, che ha voluto commentare nelle storie Instagram la partenza di suo marito con destinazione Turchia: “Non sempre le cose vanno come vorremmo… ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni.

Spesso non serve dare delle colpe e puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta. Sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti NO…. pronti per una nuova avventura… non è semplice, ma le cose semplici non ci sono mai piaciute!!!”

