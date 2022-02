Mercato del gioco d’azzardo: qual è la situazione in seguito al drastico calo dei ricavi del 2020?

Il 2020 come noi tutti sappiamo è stato caratterizzato da un crollo degli utili per gran parte delle aziende operanti in ogni settore dell’industria. In uno scenario in cui moltissime attività hanno dovuto fare i conti con il momento di forte crisi sanitaria dettata dal covid, anche il settore del gioco d’azzardo ha dovuto reinventarsi.

Moltissimi casinò sparsi sul territorio nazionale hanno infatti trovato inevitabilmente chiusura, con un conseguente drastico calo degli incassi. Si pensi che il reddito lordo di gioco (il GGR) relativo all’industria del gioco d’azzardo, era pari nel 2020 a circa 13 miliardi di euro; la cifra più bassa registrata dal 2015. E così come anticipato, diversi provider hanno puntato ad una strada ancora più digital, rendendo maggiormente accessibili i loro prodotti, ottimizzando i loro servizi e raggiungendo un numero ancora più alto di persone.

Siti come https://www.casinoitaliani.it/ hanno permesso (e permettono tuttora) di recuperare informazioni utili sui migliori siti di gioco online dove divertirsi a poker, blackjack, slot machine e molto altro, il tutto caratterizzato da recensioni super dettagliate che consentono di comprendere immediatamente quali sono i casinò online che offrono le offerte più vantaggiose, i bonus di benvenuto più appetibili e tanto ancora. Vediamo insieme qual è la situazione attuale nel dettaglio e quali sono le previsioni per il nuovo anno.

Il momento attuale

Se nel 2020 le cosiddette slot AWP, ovvero “Amusement with Prizes” – “slot di divertimento a premi”, assieme ai terminali di videolottery VLT, erano la tipologia di giochi generante la spesa pro capite più alta del mercato in Italia, qualche tempo dopo la situazione cambia proprio in seguito all’avvento della pandemia.

Nel momento in cui molti casinò fisici, così come molti locali in cui era possibile giocare alle slot machine, sono rimasti chiusi per andare incontro alle restrizioni di emergenza e limitare la diffusione del virus, il mercato del gioco online cresceva. Si può affermare che la crescita sia una caratteristica che non smette di accompagnare il mercato del gioco d’azzardo online, questo nonostante il periodo di forte crisi sia stato superato e molti casinò fisici siano tornati in attività.

Il perché di ciò è indubbiamente connesso alle esperienze di molti utenti che si sono avvicinati a questo mondo ed hanno continuato a giocare usufruendo delle promozioni messe a disposizione unicamente del popolo del web. C’è infatti da ricordare, che le offerte di benvenuto che permettono di realizzare vere e proprie vincite, sono una prerogativa esclusiva dei casinò online.

Cosa prospetta il futuro

Questi anni trascorsi hanno forzatamente imposto – dove più, dove meno – dei cambiamenti da cui non sarà certamente possibile tornare indietro. Non si parla per forza di cambiamenti dall’effetto negativo, anzi! La crescita del mercato del gioco online è indubbia e soggetta a nuove evoluzioni che presto porteranno il settore sotto i riflettori.

Prendiamo ad esempio in considerazione l’implementazione della realtà virtuale. Essa permetterà ad ogni giocatore di poter godere di un coinvolgimento ancora più diretto e profondo con la sua esperienza di gioco, a conferma del futuro roseo che non smetterà certamente di stupire ogni appassionato.