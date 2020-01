Matias Soule è un giocatore della Juventus. A comunicarlo è lo stesso argentino ex Velex, 2003, tramite il proprio profilo Instagram.

“Molto felice di firmare il primo contratto come professionista. Grazie alla Juve per confidare in me, e grazie anche ai miei cari che mi hanno sempre sostenuto”, è quanto scritto dal giocatore.

