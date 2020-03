Mercato Juventus: ecco la strategia per convincere Paul Pogba

Pogba sta per fare ritorno in campo dopo un campionato travagliato per via degli infortunio.

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport nelle ultime ore, è il primissimo passo della tattica dei bianconeri che sognano un clamoroso ritorno del centrocampista francese in estate: vogliono valutare le sue condizioni fisiche prima di parlare con il Manchester United, anche perchè si parlerebbe di un investimento non indifferente del valore di 100 milioni di euro.

