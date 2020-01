Stando a quanto rivelato nelle ultime ore dal quotidiano Online Diario de Sevilla, il Milan avrebbe ufficialmente trovato un accordo di massima con il Siviglia per il passaggio in Spagna di Suso sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di accesso alla prossima Champions League.

Il giocatore in forza ai rossoneri è atteso per oggi in andalusia per le consuete visite mediche.

