Merenda al Castello di Mirandolo a Torino, venerdì 26 febbraio 2021

Venerdì 26 febbraio 2021 non perdetevi la merenda organizzata dalla Fondazione Cosso, presso il Castello di Mirandolo a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, che finalmente riapre i battenti dopo la lunga chiusura dovuta al Covid-19. Un’occasione ghiotta (in tutti i sensi) per grandi e piccini, per mangiare in compagnia all’insegna della cultura.

Orario di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 16:00.

Ricordiamo che per poter partecipare è necessaria la prenotazione, che potete effettuare mandando una mail all’indirizzo prenotazioni@fondazionecosso.it, oppure chiamando il numero 0121 502761.

Ricordiamo inoltre, che è necessario garantire almeno 1 metro di distanza da ogni partecipante all’evento, per limitare il rischio di contagio.

Cosa prevede la merenda?

Merenda di Sofia, ore 14:30

La Fondazione Cosso si racconta: un esperto botanico è pronto a svelarvi i segreti del parco, farvi conoscere gli alberi monumentali, il bosco di bambù giganti e tanto altro. E ancora, aneddoti e divertenti curiosità sulla storia del Castello e delle famiglie Massel di Caresana – Cacherano di Bricherasio. Inclusa nel pacchetto, merenda nel Bistrot del Castello, in collaborazione con Antica Pasticceria Castino.

Costo del biglietto: 12 euro

N.B. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, alcuni eventi potrebbero subire delle variazioni. Vi invitiamo, pertanto, a consultare sempre il sito di riferimento per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Castello di Mirandolo

Il Castello di Miradòlo è un edificio storico di San Secondo di Pinerolo, situato in località Miradolo e appartenuto al casato dei conti Cacherano di Bricherasio, un’estinta famiglia dell’antica nobiltà piemontese distintasi per onori militari, che vantò il titolo di viceré dei Savoia per alcuni dei suoi membri ma che si distinse anche per apprezzabili attività di filantropìa e mecenatismo.

Malgrado il nome l’edificio non è propriamente un castello bensì una villa di campagna, seppur caratterizzata da stilemi neogotici che richiamano elementi di un tradizionale castello medievale.

Dal 2008 è sede della Fondazione Cosso che gestisce i suoi rinnovati spazi realizzando eventi culturali di rilievo per il territorio.