Messaggio del ministro della Difesa ucraino per l’Ucraina: “L’Ucraina accetterà di comune accordo la resa della Russia”

Dopo che gli ucraini hanno sventato i piani di Putin e le truppe russe sembrano non aver fatto grandi progressi negli ultimi giorni, dall’inizio dell’invasione, il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, con un sorriso sulle labbra, ha postato il seguente messaggio: “L’Ucraina accetterà la Russia arrendersi di comune accordo».

Reznikov sottolinea che tutti i funzionari della leadership del Paese sono rimasti in carica, nessuno è fuggito e nessuno è stato liquidato.

“Buonasera, veniamo dall’Ucraina.

Il presidente, la leadership del paese, i membri del governo, lavorano tutti al loro posto. Sappiamo quanto sia triste per la Russia. Consiglio a tutti i soldati russi di seguire una nave russa prima che sia troppo tardi. A proposito, l’Ucraina accetterà la resa della Russia con comprensione”, ha scritto Oleksii Reznikov su Twitter, insieme a una sua foto sorridente.

Il piano di Putin per catturare rapidamente l’Ucraina è fallito e l’esercito ha iniziato a cambiare strategia bombardando sempre più obiettivi civili, cercando di spezzare la volontà e la resistenza dei cittadini ucraini che stanno lottando duramente per difendere il loro paese.

“A causa della forte resistenza ucraina, le forze russe stanno schierando un gran numero di forze per circondare le città chiave. Ciò ridurrà il numero di forze disponibili per continuare la loro avanzata e rallenterà ulteriormente il progresso della RussiaLo ha detto il ministero britannico su Twitter.

Giovedì il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha tenuto colloqui con l’omologo russo Sergei Lavrov, ma non ha fatto progressi nel porre fine alla guerra.

Tuttavia, giovedì Kuleba ha detto che il suo paese era disposto a rimanere fuori dalla NATO se i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, inclusa la Russia, e tutti i paesi vicini gli avessero garantito un “sistema di salvaguardia simile alla NATO”.

Non è la prima volta che l’Ucraina ha avanzato questa idea per raggiungere un accordo. David Arakhamia, uno dei negoziatori dell’Ucraina nei colloqui di pace in Bielorussia, ha anche affermato la scorsa settimana che Kiev è disposta a rinunciare all’adesione alla NATO.

Tuttavia, l’Ucraina non ha detto di non poter negoziare l’integrità territoriale del Paese, nel contesto in cui la Russia vuole il riconoscimento ufficiale della Crimea, Lugansk e Donetsk come territori russi.