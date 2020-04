Meteo, preparatevi a un grande caldo: dove e quando punte fino a 27 gradi

Alta pressione in rinforzo con supporto di correnti calde dal Nord Africa fino alla fine della settimana.

Pressione in aumento nei prossimi giorni sull’Italia grazie ad un campo anticiclonico che verrà supportato da correnti calde in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale. Anche se il tempo non sarà ben soleggiato su tutte le regioni, a causa del passaggio di frequenti velature e stratificazioni alte che diverranno anche piuttosto spesse nel weekend, il flusso mite nordafricano favorirà una risalita delle temperature.

Già nella giornata di venerdì la colonnina di mercurio mostrerà un incremento rispetto alle 24 ore precedenti, raggiungendo punte di 23/24°C al Centro-Nord, fino a 25°C in Toscana, 26°C in Sardegna, qualche grado in meno al Sud salvo punte di 24°C in Puglia sul Foggiano. Ulteriore lieve aumento nel weekend con valori massimi fino a 24/26°C al Centro-Nord e punte di 27°C sulla bassa Pianura Padana, Foggiano e parte delle isole maggiori.

