Lo SpaceX di Elon Musk lancerà il satellite MethaneSAT

Lo SpaceX lancerà il nuovo satellite per monitorare la quantità di metano nell’atmosfera terrestre nel 2022.

Chiamato MethaneSAT, il piccolo satellite è progettato specificamente per localizzare, quantificare e monitorare le emissioni globali di metano.

Elon Musk ha firmato un contratto con MethaneSAT per lanciare il satellite in orbita a bordo di un razzo Falcon 9 il 1 ottobre 2022.

“Questa è una missione unica”, ha detto in una dichiarazione Steven Hamburg, co-leader della missione MethaneSAT. “SpaceX offre la prontezza e l’affidabilità di cui abbiamo bisogno per portare il nostro satellite in orbita e iniziare a trasmettere i dati sulle emissioni il prima possibile. Non potremmo chiedere un partner di lancio più capace”.

