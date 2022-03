“Mi ha chiamato papà, vieni subito alla stazione di servizio perché è pazzesco.” Ho parlato con diverse stazioni di servizio della notte in cui il prezzo del carburante ha portato gli autisti fuori casa.

Se non fosse stata seduta davanti a me vestita con il costume da dipendente di Mol, avrei giurato che stavo guardando un monologo di Toma Caragiu. “Noi? Beh, non abbiamo niente a che fare con… Forse lo sa sopra (e guarda da qualche parte il neon sul soffitto)… Voglio dire, perché…? Se te lo dico… non lo so Non ho nemmeno ….. Sto solo vendendo, non ho intenzione di …. Perché dovrebbe farmi male la testa? ” Giovedì sera ho perquisito diverse stazioni di servizio per vedere come si è calmato il panico tra i proprietari di auto.

Coda della stazione di servizio a BucarestFoto: notizie importanti

Ho parlato con i (pochi) clienti che erano ancora lì, ma soprattutto con i distributori di benzina.

Gazprom stazione di servizio russa, che in realtà è un franchising preso dalla Serbia

“Ma sai che non siamo russi!” Cosa vuoi dire che non sei russo? Oh, quindi Gazprom è ancora un’azienda russa! “No, signore”, dice. Papà ha comprato un franchising. L’ha preso dai serbi, non dai russi! Non abbiamo niente a che fare con i russi”, ha detto.

E, com’è andato mercoledì, chiedo? Hai avuto code in macchina, ingorghi?

“Signore, guardi com’era: mio padre mi ha chiamato ieri sera: vieni subito al benzinaio perché è da pazzi. La gente pensa che la benzina stia diventando più cara e sia andata di fretta. Vieni d’urgenza! Stavo dormendo, ti rendi conto che mi ha preso lui così… Ho alzato gli occhi al cielo, sono uscito sul balcone – sono seduto di fronte a un Lukoil – e ho guardato dall’altra parte della strada, una coda enorme di macchine.

Sento il telefono squillare di nuovo. Un amico mi prendeva in giro: cosa fai per 25 lei al litro di benzina? Impazzire quando sento!

Cerco su Google proprio così: 25 lei benzina. I primi due risultati di ricerca erano qualcosa del tipo “Da domani, la benzina diventa più cara a 25 lei al litro”. Non ho nemmeno guardato i siti, ci ho cliccato sopra. Erano della Repubblica di Moldova, ma l’ho visto solo alla fine del telegiornale, dove si dice che era un prezzo record per la Repubblica di Moldova. E ora mi siedo e penso che se altri Gigs non avessero letto le notizie fino alla fine e avessero visto solo 25 lei / litro per il gas? anch’io mi sarei fatto prendere dal panico….!

Comunque, almeno non sono sceso senza prima spiegarmi.

Dopo i problemi con l’Ucraina, sui social media sono stati creati tutti i tipi di gruppi che chiedono il boicottaggio. Smetti di acquistare da Gazprom e così via. Bene, sappi che il boicottaggio funziona!

C’erano persone che passavano solo per prendere le sigarette e bere un caffè. Stavamo ancora parlando con loro, ci eravamo conosciuti un po’…

Da allora, nessuno è più venuto da noi con questo problema.

La parte migliore è stata che ci siamo svegliati una notte con due macchine in Ucraina. Ci hanno dato da mangiare, dopo di che sono venuti a casa per pagare. Ho chiesto: “Signore, sa a quale stazione di servizio ha fatto rifornimento?” No, dicono. Che stazione di servizio sei? Gazprom. Gas-prom!, dico. Stanno iniziando a ridere hahaha, hohoho, non hanno visto che era notte, ecco! Abbiamo dato loro il tè e il cibo della casa, perché è quello che ci ha detto l’affiliato. Non siamo autorizzati a pubblicizzarlo, ma a qualsiasi ucraino che passa davanti alle nostre stazioni di servizio, indipendentemente dal fatto che stia facendo rifornimento o meno, gli diamo tè caldo e un pasto caldo da casa. “

Gli chiedo se hanno ricevuto minacce, vista la percezione che Gazprom è uguale al russo, uguale all’invasore, uguale al criminale. “Non lo so”, dice, “ma l’ha ricevuto l’altro coinquilino.” Una notte sono venute due persone e l’hanno fatta sembrare e sentire, anche se è una donna assolutamente a posto… è persino una nazionalista rumena. Comunque, almeno non sono sceso senza prima spiegarmi.

Mol. Il posto dove puoi parlare con i wafer

Mol. La già famosa catena di distributori di benzina. Alla cassa, 3 venditori. Mi presento simpaticamente e dico loro quello che vorrei sapere: se il mondo si è calmato, dove pensano che sia iniziato tutto, se i prezzi scenderanno ulteriormente. Quando ho finito la frase, nessuno era a casa.

Un commesso si ricordò che aveva qualcosa da sistemare in giardino, un altro corse a sistemare le cialde sugli scaffali che probabilmente sarebbero crollate quando avesse saputo che un giornalista era entrato nella stazione di servizio, e la signora si avvicinò in punta di piedi alla macchinetta del caffè espresso. a vederlo di lato, perché era stanco di vederlo di spalle.

Sono andato allo scaffale dei wafer. Nenea sedeva sulla schiena, sistemando due ostie che minacciavano la guerra. Ripeto la domanda. Lo zio mi guardò con la coda dell’occhio per vedere se stavo parlando con lui, non con l’ostia.

Alla fine, decide di prendere la situazione da uomo. “Non lo sappiamo, signore.” Non sono stato qui. Non lo so, non lo so! ”

Dato che non potevo andare nel magazzino sul retro, mi sono sistemato accanto alla macchina per caffè espresso. La signora lo guardò affascinata. Ripeto le domande, ma in un ordine diverso, per turbarla. Mi guarda a lungo, guarda se non ho macchina fotografica/videocamera e inizia il suo recital: “Noi? Ebbene, non abbiamo niente a che fare con… Forse lo saprà sopra… Voglio dire, perché…? Se ti dico che non ho nemmeno ….. sto solo vendendo, non ho intenzione di … Perché dovrebbe farmi male la testa? ”. Esatto, dico. «Perché dovremmo… se non…? Ma non avete paura dei controlli ANAF, che il presidente del Consiglio si è espresso abbastanza chiaramente con la catena di distributori che…?»

La signora ha guardato di nuovo la macchinetta del caffè espresso, poi si è presa il cuore tra i denti: “È iniziato dalla gente di Beiuș. Ma non sono della catena, sono franchisor. Siamo in una catena. Intendo …… “.

Non potrei ottenere di più da loro. Grazie mille per la collaborazione e me ne sono andato. Dietro di me, potevo sentire i waffle sugli scaffali soffiare allegramente.

Petrom: La colpa è della stampa. Ci ha fatto del bene, ma ha fatto del male a tutti noi

Petrom. Dopo l’esperienza Mol, rinuncio a presentarmi. Faccio finta di essere un cliente attento al prezzo. Mi chiedo cosa sia successo al prezzo della benzina. “La colpa è della stampa, signore”, dice la commessa. “Se la stampa non avesse provocato questa isteria, il mondo non si sarebbe fatto prendere dal panico. Ma guarda dove è andato! Code come quelle di mercoledì sera che non vedevo da quando sono stato assunto qui. E sono passati circa 15 anni… “

La donna ha ragione. E la stampa ha esagerato. Ma, dico, come giornalista, non avresti riferito che nel nord del paese la benzina viene venduta a 11 lei al litro? Non era un’informazione da dare? “Sì, certo”, dice la commessa. “Allora ci è semplicemente venuto in mente. Questa stampa l’ha fatto. Che dire? Ci ha fatto bene vendere sempre di più. Ma in generale, ha fatto un grave danno a tutti! ”

Dì qualcos’altro se puoi…

Rompicapo. La stampa è anche quella che ha isterizzato il mondo

Rompicapo. Vicini con Gazprom. Cosa dico vicini? Sono seduto recinzione dopo recinzione, scusa, sono seduto pompa dopo pompa. Era pazzesco anche per loro, ma ora le cose si sono calmate. Il venditore era un ex collega di stampa. Ha lavorato in una televisione ma ha rinunciato. È molto più calmo ora.

Dà un altro croissant, raccoglie un altro cibo, la testa non gli fa male. Incolpa anche la stampa. “Signore, non l’ho fatto mentre lavoravo nella stampa. Per urlare istericamente attraverso le stazioni di servizio che si fa benzina, che l’Apocalisse sta arrivando … Alcuni televisori sono persino impazziti, dice. Abbiamo anche avuto grandi code, perché la gente si era fatta prendere dal panico. Ma ora si sono calmati. Sono in servizio da 3 ore, solo una macchina è stata rifornita. Ho venduto un altro caffè e due croissant”, dice con un sorriso.

Adrian, l’autista che lascia Uber perché non se lo merita più

Adrian, un giovane che ho incontrato in un Lukoil, è un autista di Uber. Vuole lasciare il lavoro, perché al prezzo attuale della benzina, l’attività non è più redditizia. Fa il tassista da 5 anni, è part-time in Uber. “Non posso più permettermi di guidare 8 litri di benzina con Uber!”

Adrian dice che dallo scorso autunno ha cambiato anche le sue abitudini di consumo. Ho ridotto notevolmente le mie uscite con gli amici. Da due a settimana a uno ogni due settimane. Ok, è a causa dell’inflazione. Ora, con questi prezzi del carburante, probabilmente guiderò meno spesso.

L’invasione russa dell’Ucraina ha causato uno shock dell’offerta, poiché i commercianti hanno rifiutato il petrolio russo, rimuovendo un’enorme quantità di petrolio dalla fornitura globale.

In un OMV, il venditore me lo dice onestamente. “È stato uno shock per i conducenti svegliarsi e vedere improvvisamente un litro di benzina più costoso di quasi due lei. Con 40 litri pieni, paghi 80 lei in più. E ora ti parlo come autista, non come un benzinaio. Quello che ha contato i soldi, deve tagliare dall’altra parte gli 80 lei che dà oltre alla benzina. Ad esempio, volevo guidare in Grecia in questa vacanza. Ma a oltre 8 lei al litro di benzina, non mi restano 1.000 chilometri, certo! Preferisco avvicinarmi, da qualche parte in Bulgaria…”.