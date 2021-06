Micaela Ramazzotti: chi è, carriera, David di Donatello

Micaela Ramazzotti è un’attrice italiana, conosciuta dal pubblico per aver vinto, nel 2010, il David di Donatello. La sua carriera è iniziata in giovane età con i fotoromanzi, ed è conosciuta anche per essere la moglie del regista Paolo Virzì.

Chi è Micaela Ramazzotti

Nome: Micaela

Cognome: Ramazzotti

Data di nascita: 17 gennaio 1979

Luogo di nascita: Roma

Età: 42 anni

Professione: attrice

Partner: Paolo Virzì

Figli: Jacopo Virzì, Anna Virzì

Biografia

Micaela Ramazzotti è nata a Roma il 17 gennaio del 1979. La sua carriera inizia quando ha appena 13 anni con i fotoromanzi. Si perfeziona in recitazione e dizione e, a 17 anni, esordisce al cinema ne La via degli angeli di Pupi Avati. Proprio sul set del film Tutta la vita davanti conosce il regista Paolo Virzì, fratello di Carlo, e tra i due nasce una storia. Sposati a a Livorno il 17 gennaio 2009, diventano presto genitori di Jacopo, nato il 1º marzo 2010, e Anna, nata il 15 aprile 2013. La coppia si era ufficialmente separata nel novembre 2018, per poi riappacificarsi nel febbraio 2019.

Carriera

Micaela Ramazzotti esordisce a soli 13 anni, dopo aver mandato una foto a un giornale, viene contattata e inizia la sua carriera con i fotoromanzi. Studia dizione ed entra a far parte nel mondo dello spettacolo, recitando al cinema, quando ha 17 anni, ne La via degli angeli di Pupi Avati. Da lì seguirà una brillante carriera per importanti produzioni del piccolo schermo. A 20 anni, arriva il suo primo ruolo da protagonista in La prima volta di Paolo Martella, anche se la sua fama crescerà e diventerà popolare con la parte di Zora in Zora la vampira dei Manetti Bros.

Micaela Ramazzotti premi

Micaela ha collezionato una serie di premi e riconoscimenti importanti. Tra questi, nel 2009, con la sua partecipazione nel film di Paolo Virzì con il ruolo di Sonia in Tutta la vita davanti, viene candidata al David di Donatello. Lo vincerà, però, per la parte recitata in Questione di cuore di Francesca Archibugi. Gli viene consegnato il Nastro d’argento per La prima cosa bella di Paolo Virzì. Premio, quest’ultimo, che ottiene anche per Posti in piedi in paradiso, Il cuore grande delle ragazze, Il nome del figlio e La pazza gioia. Il suo ultimo lavoro è Vivere, di Francesca Archibugi. Nel 2006 con Non prendere impegni stasera di Gianluca Maria Tavarelli, riceve il Premio Wella Cinema Donna all’attrice rivelazione.