Michael Jordan, quando guadagna lo sportivo? E’ il più ricco al mondo

A quanto ammonta il patrimonio di Michael Jordan, pare che lo sportivo possa considerarsi a tutti gli effetti uno dei più ricchi in assoluto al mondo.

Non servono presentazioni per parlare di Michael Jordan, sei titoli vinti in carriera, cinque premi da MVP, dieci volte miglior marcatore della Lega, due ori olimpici con il Dream Team. Un percorso da fare davvero invidia.

Eppure, quello che forse in pochi sanno è che paradossalmente, lo sportivo ha guadagnato una cifra maggiore nella seconda parte della sua vita, quando il suo ruolo è diventato quello di manager e poi ancora business man di successo.

Forse non tutti lo sanno, ma Jordan è stato valutato da Forbes un paio di miliardi di dollari. Entriamo però nel dettaglio per capire meglio le cifre di cui stiamo parlando.

Michael Jordan: Nike e Air Jordan

Partiamo dal presupposto che lo sportivo ha potuto contare su 90 milioni guadagnati in quindici anni di carriera, di cui 63 nelle ultime due stagioni e solo 27 nelle tredici stagioni precedenti. Ma non è finita qua.

I suoi guadagni sono derivati anche dalla collaborazioni che negli anni è riuscito a mettere a segno: cominciando con la Nike: il contratto voluto dai genitori valeva 500.000 dollari a stagione. Ancora oggi, la linea Air Jordan permette una fatturazione di oltre 3 miliardi di dollari l’anno. Dei quali 120 milioni spettano allo sportivo.

Michael Jordan, il logo Jumpman sulle divise

Non solo scarpe, nella stagione 2018, la Nike entra in collaborazione anche con una fornitura di maglie per solo alcuni team: per 8 anni le magliette delle 30 squadre della Lega.

E come se non bastasse, Jordan, diventa cosi importante per la lega, tanto da diventare il protagonista di una fortunata serie, dal titolo The Last Dance: un record che permette al documentario di diventare il più visto di sempre con oltre 6 milioni di telespettatori solo per il primo passaggio televisivo degli episodi 1 e 2 con il record 3,5 milioni di dollari di raccolta pubblicitaria