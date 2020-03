Michela Persico, ragazza Daniele Rugani a Live: «Incinta e positiva al coronavirus, sono andata in tilt»

La partner di Rugani a Live Michela Persico ha rivelato:

«Sono positiva al coronavirus e sono andatac in tilt». La fidanzata del giocatore in forza alla Juventus, primo ad essere risultato positivo in Serie A al covid19, è rimasta contagiata e in collegamento con la conduttrice Barbara D’Urso ha rivelato cosa è successo.

Alla trasmissione di Barbara Michela Persico ha voluto raccontare cosa è realmente successo quando il suo ragazzo è risultato positivo al Covid19:

«Non c’è molto da dire sul caso di Daniele, per lui risponde la Juventus. Nel mio caso, sono stata fortunata in questa situazione, Daniele aveva presentato i classici sintomi da Coronavirus e la Juventus ha ritenuto opportuno intervenire. Io non le so le motivazioni, sicuramente avranno ritenuto opportuno, essendo io in gravidanza, di sottopormi al test,risultata positiva e sono andata in tilt. Avrei voluto dare la notizia della mia gravidanza in tempi migliori, ma si è venuto a sapere così»

