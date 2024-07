Michelle Comi: rissa con Elisa Esposito, vacanza, instagram

Sui social i rapporti sono virtuali, poi nella realtà le cose diventano molto più concrete. E lo hanno dimostrato due delle influencer italiane più gettonate del momento, che di persona sono quasi arrivate alle mani. Da una parte Michelle Comi, il cui profilo su OnlyFans è il più seguito fra quelli aperti da ragazze italiane, dall’altra Elisa Esposito, famosa per aver insegnato a “parlare in corsivo” da Instagram coniando l’ormai diffusa espressione “amio”.

Il fattaccio è avvenuto in un bar di Milano, dove le due si sono date appuntamento dopo alcune frecciatine sui social. Quando però è scattata la rissa altri clienti le hanno riprese e le foto sono finite sui social. Il motivo? Il timore che una potesse rovinare la reputazione dell’altra, ovvero l’arma più potente di un influencer nella propria professione.

In cerca di una vacanza di lusso

Nell’ultimo periodo l’influencer di OnlyFans ha fatto parlare di sè perché stava organizzando una vacanza. Che detto così non sembra nulla di speciale, ma lei stava battendo una strada alternativa. Era in cerca di qualcuno con cui viaggiare, fare una esperienza di lusso, con autista e in hotel a 5 stelle e, ovviamente, a spese del suo accompagnatore. Michelle Comi ha pubblicato un video, con l”esplicito sottotitolo “scrivimi”, proprio per trovare qualcuno che le regalasse un viaggio di almeno 14 giorni. A quanto si sa, al momento non ha ancora trovato nessuno, quindi gli interessati potrebbero ancora farsi avanti.

Michelle Comi: chi è e come ha iniziato

Una storia di trasformazione in chiave moderna, quella di Michelle Comi: in tanti la criticano ma, in fondo, lei si è presa la responsabilità della sua vita. La 29enne torinese trasferitasi a Milano lavorava all’Istituto dei tumori per uno stipendio medio di 1400 euro al mese. L”ambiente però la soffocava, non andava d’accordo con i colleghi e voleva qualcosa di diverso. Allora aveva solo un profilo Instagram, poi ha fatto il salto su OnlyFans: ora si dichiara felice… e anche un po’ più ricca.