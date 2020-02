Michelle Hunziker, bikini da 10 e lode alle Maldive. Bufera social: «È scappata dal coronavirus???»

By

Alle Maldive Michelle Hunziker ha mostrato di recente un fisico da urlo. La risposta immediata dei fan non è tardata ad arrivare che si sono divisi chi in favore della conduttrice e chi in disaccordo.

Come sempre a metterci lo zampino sono gli hater che ci vanno pesante. «Relax da cosa? Fai ginnastica tutti i giorni, curi il corpo, hai tantissime scarpe e vestiti. Non sono gelosa, bella foto, ma non trovo coerenza», scrive una follower. E ancora: «E noi qui con l’angoscia del Coronavirus. La disuguaglianza della ricchezza».

Ma c’è anche chi difende Michelle: «In un momento così delicato, ci vuole un po’ di leggerezza». Al momento, la showgirl svizzera non avrebbe risposto ai commenti. Vedremo se lo farà o meno.

