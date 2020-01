Michelle Hunziker festeggia i suoi 43 anni ad alta quota con gli amici

Ogni anno per la bellissima e simpaticissima Michelle Hunziker c’è una bella sorpresa. Prima di tutto non potevano di certo mancare la rose rosse. Sempre molte. Anche per i 43 anni compiuti di recente in data 24 gennaio 2020.

Il marito Tommaso Trussardi questa volta ha voluto strafare e ha riempito lo chalet in cui soggiornano per il fine settimana di fiori. Ad un’altezza non indifferente di 2000 metri, sulle Alpi carniche, con gli amici più stretti, le figlie e i cani, la conduttrice e l’amatissimo partner si stanno godendo momenti di relax e buon cibo tra un sorriso, un brindisi e tanto altro.

