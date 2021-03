Michelle Hunziker tra gelosie e tradimento

Michelle Hunziker torna a parlare del suo rapporto con gli uomini

In una diretta Instagram, Michelle Hunziker ha parlato con i suoi fan del rapporto che ha avuto con gli uomini e di quanto la gelosia abbia influito nella sua ultima relazione, quella col marito Tomaso Trussardi, nonché padre delle sue figlie Celeste e Sole.

Alla domanda se avesse mai sofferto di gelosia nei confronti delle ex di Trussardi, ha risposto:

Se ho sofferto di gelosia retroattiva? Ebbene sì. Ce l’abbiamo un po’ tutti quando siamo innamorati, ma poi dobbiamo anche imparare a mollare il colpo.

Per quanto riguarda il tradimento, ha affermato:

Non concepisco essere impegnata senza amore. La cosa che più mi ferisce nella vita è il tradimento. Questa è una cosa che proprio non mi appartiene, per cui non posso farlo agli altri. Se non sono più contenta di stare con qualcuno, glielo dico e basta.

Chi è Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker (Sorengo, 24 gennaio 1977) è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana, originaria della Svizzera italiana.

Esordisce come modella negli anni novanta con una provocatoria campagna pubblicitaria per la biancheria intima Roberta, che mostrava solamente un primo piano dei suoi glutei, la schiena e una lunga treccia bionda.

Dopo il matrimonio con il cantante italiano Eros Ramazzotti, viene notata da produttori italiani e debutta in televisione nel programma I cervelloni al fianco di Paolo Bonolis, mentre in Svizzera, sulla rete privata TV3, conduce il programma Cinderella. In Italia trova poi il successo conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 Colpo di fulmine.

Negli anni successivi, conduce Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia, oltre al Festivalbar 2002 e 2003.

Nella seconda metà degli anni duemila debutta anche come attrice, come protagonista della sit-com televisiva Love Bugs, quindi partecipa ad alcuni cinepanettoni al fianco di Christian De Sica, e a spettacoli teatrali con la Compagnia della Rancia.

Nel settembre 2012 la rivista svizzera Bilanz colloca la Hunziker al primo posto nella lista delle donne più pagate di Svizzera e al sesto tra i più pagati in assoluto, con un reddito di 8,2 milioni di euro all’anno.